Microsoft veut supprimer un milliard de mots de passe

Une recrudescence des piratages

a presque doublé en un an entre 2023 et 2024

fenêtre de tir

Les passkeys : une alternative prometteuse

Les mots de passe, omniprésents aujourd'hui, sont de plus en plus critiqués pour leur inefficacité face aux menaces croissantes. D'après Microsoft, ses systèmes bloqueraient près de. Pire la firme aurait constaté une augmentation d'attaques sur des mots de passe quiLes raisons sont assez simples.. Histoire de ne pas se tromper, c'est généralement la même séquence qui est utilisée un peu partout. Plus faciles à s'en rappeler, mais aussi plus facile à pirater -notamment avec des techniques comme de brute force.Aussi Redmond estime que la persistance des mots de passe offre unepour les cybercriminels, qui intensifient leurs attaques avant que cette méthode ne devienne obsolète.Suivant la trace d'une certaine Pomme, Redmond se met donc aux passkeys, qui sont -rappelons-le-(empreinte digitale, reconnaissance faciale) ou des codes locaux comme un PIN. Contrairement aux mots de passe, ces derniers ne nécessitent pas de mémorisation et sont bien plus difficiles à intercepter.Ainsi, ces clés d’accès sont résistantes au phishing, car elles ne peuvent pas être transmises à un tiers. Elles fonctionnent sur des appareils physiques et sont souvent liées à des protocoles sécurisés comme FIDO2. L’authentification avec une passkey est trois fois plus rapide et a une taux de succès trois fois supérieur à celui des mots de passe. Précisons que