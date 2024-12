Cette décision incroyable de YouTube pourrait menacer la survie de l’humanité : vous êtes concerné !

Une politique plus stricte

Dans un premier temps, YouTube prévoit de retirer les vidéos jugées trompeuses, sans sanctionner leurs créateurs. Ce sont les contenus les plus sensibles, ceux relatifs à l’actualité ou aux événements marquants qui seront scrutés en premier lieu, en particulier quand les titres et miniatures seront complètement hors sujet. Par exemple, une vidéo intitulée «» alors qu’aucune démission de Tim Cook n’est évoquée, nulle part, ou une miniature annonçant des informations importantes qui n’apparaissent nulle part dans la vidéo, serait supprimée.L’objectif est de protéger les spectateurs contre les, en particulier sur des contextes sensibles comme les « breaking news », pour lutter contre cette forme de fake news qui sont très répandues sur YouTube. La plateforme précise également que cette première étape ciblera particulièrement les nouvelles vidéos publiées. Les créateurs auront donc le temps de s’adapter à ces nouvelles règles avant que les sanctions ne deviennent plus sévères.Cette nouvelle politique pose bien sûr beaucoup de questions.La plateforme n’a pas encore expliqué comment elle vérifiera si une vidéo tient ses promesses ou si un titre est volontairement exagéré. Et pour l’instant, il est difficile de savoir si ces règles s’appliqueront uniquement aux actualités ou s’étendront à d’autres types de contenus.La plateforme a décidé de commencer par l’Inde, avant de déployer cette mesure dans, selon un communiqué officiel.Pour YouTube, cette démarche a pour objectif de rétablir la confiance des utilisateurs. La plateforme espère offrir un environnementLes créateurs de contenu, eux, devront s’adapter à ces nouvelles règles, ce qui pourrait être compliqué pour certains, surtout pour ceux habitués à des titres accrocheurs. D’un autre côté, cela pourrait aussi encourager une création de contenus plus qualitatifs et moins opportunistes.Comme il nous arrive ici aussi d’utilise des titres accrocheurs, qui en agacent parfois certains (c'est peu dire), il faut quand même garder une certaine mesure. Il y a une différence entre un titre clickbait qui annonce une fausse information, et c’est ce que cherche à cibler YouTube aujourd’hui, et une accroche qui fait dans le sensationnalisme ou l’accroche excessive., et u, qui contribue à financer le site sur le long terme.Tout est donc une question de fréquence, d'intensité et de véracité de l'information. Si un rédacteur, comme c’est mon cas, cherche de temps en temps à vous appâter avec un titre aguicheur, ne vous en formalisez pas trop, tant que ça n’est ni systématique (et c’est très loin d’être le cas sur Mac4Ever), ni de la diffusion de fausses informations, ni excessif,, et ce depuis la nuit des temps. Notez également que nous avons mis en place depuis peu un mécanisme qui permet aux membres connectés au site ou à l’application d’avoir des titres plus factuels et moins accrocheurs, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire ! (On ne l’a pas activé sur cet article, hi hi).