Leboncoin s’équipe d’une nouvelle technologie ultra originale en ce moment, devinez laquelle !

La recherche par image : plus besoin de taper des mots-clés

Créer une annonce devient (presque) automatique

Une homepage qui s’adapte à chacun

Paiements sécurisés et livraison améliorée

Première nouveauté : la recherche par image. Si vous avez une photo d’un objet que vous cherchez, vous pouvez la télécharger directement sur Leboncoin, et le site vous propose des annonces similaires.Une fonctionnalité déjà intégrée sur l’application mobile, pratique pour les recherches rapides.Pour les vendeurs, Leboncoin introduit l’auto-complétion des annonces.Actuellement limitée à certaines catégories comme les jeux, les jouets et l’électroménager, cette option sera étendue à d’autres secteurs début 2025. En gros, ça permet de mettre en ligne une annonce sans y passer trop de temps, mais attention à bien vérifier quand même ce qui a été généré quand même…L’expérience utilisateur évolue aussi avec une page d’accueil personnalisée.Cette personnalisation rend l’accès aux contenus plus rapide, mais très honnêtement elle reste très classique pour ce type de plateforme.Côté transactions, Leboncoin ajoute des options de paiement.La possibilité de payer en plusieurs fois est aussi mise en avant. Pour la livraison, un partenariat avec Relais Colis permet désormais d’envoyer des colis jusqu’à 40 kg, ce qui élargit les options existantes avec Mondial Relay ou La Poste.Avec ces outils, Leboncoin ne révolutionnera pas le marché, mais simplifie quelques étapes.