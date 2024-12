BadBox : l’Allemagne coupe l’accès aux 30 000 appareils Android infectés

30 000 appareils déjà infectés

Comment le BSI a réagi ?

Pourquoi c’est un problème ?

Et maintenant ?

Imaginez acheter un cadre photo numérique, un smatphone Android d’une marque inconnue ou un lecteur multimédia, le connecter à internet… et hop, votre appareil devient un outil pour les pirates., selon le Bureau Fédéral de la Sécurité de l’Information. Leur point commun ? Ils tournent sous une version d’Android obsolète et sont vendus avec le malware BadBox directement installé dans leur firmware.Il permet aux pirates de collecter vos données, d’installer d’autres malwares ou d’utiliser votre connexion pour des activités douteuses sans que vous ne vous en rendiez compte.Pour stopper tout ça, le BSI a utilisé une méthode appelée sinkholing. C’est une technique qui redirige le trafic des appareils infectés vers des serveurs sécurisés contrôlés par les autorités, coupant ainsi les communications entre les dispositifs compromis et les serveurs des pirates.Le BSI a également demandé à tous les fournisseurs d’accès internet ayant plus de 100 000 clients de participer à cette opération.BADBOX est plus qu’un simple malware.Le BSI rassure : tant que le sinkholing est en place, les risques sont limités. Mais pour éviter les mauvaises surprises, il est conseillé de débrancher ces appareils et de ne plus les utiliser.Si ce n’est pas le cas, méfiez-vous : ces appareils ne passent pas les tests de sécurité. Et pour les prochains achats, mieux vaut investir dans des produits de marques reconnues.