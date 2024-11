Vous aimez l'argent ? Voilà pourquoi vous ne devriez pas acheter d’Android

Le choix de la raison n'est pas toujours le meilleur investissement !

Les raisons derrière la rétention de valeur de l’iPhone

marqueur social

Classement des appareils par dépréciation, source : sellcell.com

Un marché de l’occasion dynamique pour les iPhone

Si la revente et la rétention de valeur sont des éléments clés, ils ne constituent pas les seuls critères de choix pour un smartphone.

Oui mais quand même, et si je veux vraiment un Android ?

Cet écart démontre bien que les iPhone, même après plusieurs années, restent plus rentables à la revente. Par exemple, la série iPhone 15 a perdu en moyenne 27,4 % de sa valeur après trois mois, tandis que le Samsung Galaxy S23 a chuté de 43,5 % sur la même période.Plusieurs facteurs contribuent à cette dépréciation plus lente des iPhone. D’une part, Apple propose un nombre limité de modèles, concentrant ainsi la demande sur quelques produits. Cette stratégie contraste avec le marché Android, où de nombreux fabricants sortent une multitude de modèles chaque année,D’autre part, Apple garantit une mise à jour logicielle continue pendant plusieurs années, ce qui rend même les modèles plus anciens toujours fonctionnels et attractifs, bien que certaines marques, comme Samsung et Google , fassent des progrès sur ce point. Enfin, l’image de marque d’Apple, perçue comme prestigieuse et haut de gamme, contribue également à maintenir la valeur de ses appareils. C’est d’autant plus vrai que le marketing d’Apple est aussi d’une efficacité redoutable, et entretient ce côtéde la possession d’un appareil pommé, même si c’est un peu moins le cas en Europe ou dans le reste du monde qu'aux USA.La popularité de l’iPhone sur le marché de l’occasion repose aussi sur la facilité de réparation et la disponibilité des pièces détachées. Contrairement aux smartphones Android, souvent plus complexes à réparer ou nécessitant des pièces plus difficiles à trouver,La possibilité de réparer un iPhone plutôt que de le remplacer contribue à sa longévité et donc à sa valeur de revente. Le modèle iPhone SE constitue cependant une exception, car il connaît une dépréciation plus rapide. La majorité des modèles, notamment les séries Pro, offrent malgré tout une bonne rétention de valeur, même au bout de quelques années.Les utilisateurs considèrent également la durabilité, la compatibilité logicielle et l’impact écologique. Opter pour un iPhone, c’est aussi faire un choix pour une technologie pérenne qui réduit l’empreinte environnementale,Cela étant dit, l’essor des appareils reconditionnés rend ce choix encore plus accessible et permet d’acquérir un iPhone à moindre coût tout en profitant d’une meilleure longévité.Bref, vous l’avez compris : au-delà du prix initial plus élevé, l’iPhone s’avère souvent un investissement judicieux dans le temps. Maintenant soyons clairs, nous n’achetons pas toujours des produits uniquement pour des raisons de rentabilité, et il est tout à fait possible de préférer l’écosystème Android. Dans ce cas, et pour peu que vous soyez à l’aise avec l’idée de garder votre Android de longues années,D’ailleurs, question :Ou avez-vous tendance à refiler vos anciens iPhone à la famille ?