Vous avez le mal des transports ? Vous allez pouvoir passer sous Android

Apple a lancé une fonctionnalité nomméedans iOS 18 pour aider les utilisateurs à atténuer la cinétose. Ce mal-être, parfois ressenti en voiture, survient lorsque le cerveau perçoit un conflit entre les mouvements enregistrés par l’oreille interne et les informations visuelles.Google semble s’inspirer de cette idée pour son propre système Android , selon des analyses de code réalisées dans la version bêta de Google Play Services.Des fragments de code, trouvés dans la version bêta 24.46.30 de Google Play Services, font allusion à une fonctionnalité baptisée. Elle est décrite comme une option permettant d’afficher des signaux visuels pour réduire la cinétose.Cette approche, via Google Play Services, pourrait offrir un avantage important : la rétrocompatibilité avec les versions antérieures d’Android, comme cela a déjà été le cas avec certaines mises à jour de sécurité. Cela permettrait à un grand nombre d’utilisateurs de bénéficier de cette technologie sans attendre une mise à jour complète du système.Pour le moment, Motion Cues n’est pas encore disponible, et Google n’a pas annoncé de date officielle de déploiement.Ayant moi-même quelques problèmes liés à l’oreille interne et étant sujet au mal des transports, je peux confirmer que la fonctionnalité équivalente sur iOS produit son petit effet.et que la fonctionnalité s’active ! On vous dit comment l'activer ici, si besoin