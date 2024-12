Pour Elon Musk, "les hashtags c'est moche"

moches

reliques du passé

Une attaque stratégique

Tendances

peu attrayants

dépassés

désespoir

Réactions des utilisateurs

Cette prise de position reflèteEn effet, les-auparavant fortement dépendantes des hashtags- ont été repensées pour mettre en avant d’autres types de contenus, notamment ceux des abonnés de Premium (X Blue). De même, X met désormais, au détriment des hashtags comme mécanisme central de visibilité.Globalement,, suggérant qu’ils donnent une impression dedans la quête sans fin de visibilité (c’est beau…). Il en profite pour s'appuyer sur son IA. Selon une réponse affichée par Grok, l’IA générative de X, les hashtags sont parfois perçus comme une tentative trop évidente d’attirer l’attention.Certains dénoncent une volonté d'Elon Musk de contrôler encore plus les interactions sur la plateforme, en éliminant des outils traditionnellement ouverts et collaboratifs. D’autres au contraire estiment que l’évolution de X reflète un effort pour moderniser la plateforme et se différencier des réseaux sociaux concurrents comme Instagram ou TikTok, où les hashtags restent centraux.Ce choix marque une autre rupture avec le passé et s’inscrit dans la stratégie plus large du futur ministre pour transformer X en une plateforme payante et axée sur des interactions privilégiant la qualité et les abonnements. Si certains saluent cette évolution, d’autres y voient une tentative de contrôle accru au détriment de l’aspect communautaire historique de la plateforme.