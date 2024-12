Interopérabilité dans l'UE : Apple et Meta s'affrontent à nouveau

DMA et interopérabilité

Les demandes de Meta

Et la Commission européenne dans tout ça ?

déposé une liste de Noël à Tim Cook

Entre autres mesures, le DMA vise à(des entreprises techs influentes répondant à certains critères) en rendant leurs écosystèmes plus ouverts.Pour Apple, cela signifie permettre aux développeurs tiers, comme Meta, d’accéder à des fonctionnalités matérielles et logicielles sur iOS et iPadOS. Aussi. Toutefois, pas question de tout accepter, avance la firme qui entend préserver la sécurité, la confidentialité, et l’intégrité des systèmes d’exploitation d’Apple.D'après Cupertino,, plus que toute autre entreprise. Ces demandes incluent notamment l’accès aux messages et e-mails des utilisateurs, la possibilité de suivre les appels téléphoniques et l’utilisation des applications ou l’accès aux photos, mots de passe, fichiers, et événements de calendrier des utilisateurs.Apple affirme que, comme les lunettes connectées et les casques Meta Quest, soulevant des inquiétudes en matière de confidentialité et sécurité des utilisateurs. Elle estime donc ces requêtes potentiellement dangereuses pour les utilisateurs agitant leEn attendant la deadline du 9 janvier 2025,Dans ce dernier, elle aformulé des recommandations à Apple pour améliorer le processus d’interopérabilité : transparence accrue, processus simplifié et respect des délais.Elle suggère qu'Apple facilite le jumelage et le contrôle d'accessoires tels que les montres intelligentes et les casques d'autres marques sur iOS. Elle y évoque également des fonctionnalités telles que AirPlay et AirDrop, qui sont actuellement limitées aux appareils Apple.Ce à quoi Apple répond en mettant en avant sa priorité à. Mais aussi les risques associés à une ouverture excessive qui pourrait permettre à Meta d’avoir un accès intrusif à des informations sensibles.Sans surprise, elle critiquela Commission européenne et la législation DMA. Elle y souligne également son travail sur la confidentialité et la sécurité, et affirme que les exigences DMA rendent son écosystème moins sécurisé.