Fin du fact-checking chez Meta : la France est épargnée (pour le moment...)

Hier, on apprenait de Mark Zuckerberg , l'arrêt de la vérification des contenus, et ce, pour un dispositif similaire à celui qu'Elon Musk a choisi pour X. Evidemment, cette décision suscite des inquiétudes quant à la modération, mais celle-ci ne concerne pas l’EuropeHier soir, la ministre a justement annoncé sur X avoir échangé avec la direction de Meta France. Cette dernière lui aurait assuré que la fin du fact-checking ne s’appliquerait. Clara Chappaz a également souligné l’importance du cadre réglementaire européen, notamment le(DSA), pour garantir la fiabilité et la sécurité des plateformes numériques. Pour rappel, le texte -dont l'application complète est entrée en vigueur le 17 février 2024- impose descertains craignant que ce changement finisse par s’étendre à d’autres pays, malgré les assurances actuelles. Le programme de fact-checking, en partenariat avec des médias et des organisations de vérification, était perçu comme une garantie contre la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux.Ce revirement intervient alors que, notamment durant les élections américaines. Les opposants à ce changement craignent que la suppression du fact-checking traditionnel ouvre la porte à une augmentation des fausses informations sur les plateformes.Pour Mark Zuckerberg,permettront une, tout en réduisant les coûts liés au fact-checking professionnel. Il reste à découvrir si le nouveau système va entrainer des vagues de licenciement comme chez X. En attendant, les équipes restantes vont déménager de la Californie vers le Texas. Souvenez-vous, c'est exactement ce qu'avait fait Elon Musk avant de procéder à leur suppression !