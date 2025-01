1 Tbit/s : Elon Musk veut enterrer la fibre avec Starlink V3 et sa nouvelle génération de satellites

Des performances boostées pour une meilleure expérience

Une production industrielle en plein boom

Starship, un acteur clé du projet

Avec de tels chiffres, SpaceX cherche clairement à améliorer les vitesses pour ses abonnés. Actuellement, les utilisateurs Starlink bénéficient généralement de 100 à 200 Mbps en téléchargement, avec des pointes rares à 300 Mbps. Mais avec les V3,. Chaque lancement de Starship, la fusée massive de SpaceX, permettra d’ajouter environ 60 Tbps à la capacité totale du réseau, contre seulement 3 Tbps par vol pour les V2 Mini avec Falcon 9.Pour accompagner cette montée en puissance, SpaceX a renforcé ses infrastructures. L’usine de Bastrop, au Texas, a déjà produit 3,9 millions de kits clients en 2024. Une extension est prévue pour 2025, avec une capacité de production annuelle estimée à 5,5 millions d’unités.. À la fin de 2024, Starlink comptait 4,6 millions d’utilisateurs dans le monde, soit deux fois plus qu’en 2023.La mise en orbite de ces satellites V3 dépendra fortement de Starship, qui promet de transporter jusqu’à 60 satellites par lancement. Ce n’est pas encore pour tout de suite :. Une fois opérationnelle, Starship permettra de déployer les V3 plus rapidement et à moindre coût, tout en augmentant la capacité et la performance du réseau global.Les satellites Starlink V3 marquent donc une nouvelle étape pour SpaceX , avec des performances bien au-delà de ce qu’offre le réseau actuel. Si les promesses se concrétisent,Il faudra aussi composer avec les opérateurs historiques, comme Orange en France, qui ne se laisseront pas faire, au moins sur le terrain réglementaire.