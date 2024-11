SpaceX pourrait valoir 250 milliards de dollars !

250 milliards à l'horizon

Une collection de succès

Starlink by Elon Musk !

Notre Test sur Starlink

Désormais il est possible de souscrire à un kit Starlink mini à 359 euros (contre 599 dollars aux Etats-Unis), mais également souscrire à un abonnement mensuel de 59 euros (“Mobile régional”) ou de 40 euros (“Mini itinérante” 50 Go) en fonction de son utilisation. Par comparaison, l’abonnement Starlink dans l’Hexagone commence à partir de 40 € par mois (avec un kit antenne à 349 €). La version itinérante (avec une antenne motorisée à 249 €) est quant à elle accessible à partir de 59 € par mois.





L’opération permettra aux employés et investisseurs initiaux de vendre une partie de leurs actions sans émettre de nouveaux titres, ni diluer la structure actuelle du capital de SpaceX. À un prix estimé de 135 dollars par action, cette opération pourrait conduire à, consolidant sa position en tant que leader du secteur privé spatial.Contrairement à une levée de fonds traditionnelle, cette transaction ne générera pas de nouveaux fonds pour SpaceX, mais offrira des opportunités aux personnes déjà actionnaires de monétiser leurs investissements. A ce stade, plus rien ne semble stopper l'ascension d'Elon Musk, après sa nomination au ministère de l’efficacité gouvernementale (Department of Government Efficiency en vo ou Doge),Pour le moment,, surpassant des géants comme Stripe (50 milliards de dollars) mais restant en deçà du titan ByteDance (268 milliards de dollars).La firme collectionne les succès avec ses lanceurs Falcon, dominant le marché des lancements commerciaux. En outre, ils sont désormais essentiels pour des missions de la NASA. SpaceX a également marqué un nombre considérable de points avec la mission de sauvetage des deux astronautes coincés sur l’ISS.Pour le cinquième essai de sa mégafusée , elle a aussiEt c'est une réussite pour la toute jeune firme aérospatiale. Sans compter le développement du Starship, destiné à des missions lunaires et martiennes, renforçant la réputation d’avant-garde de l’entreprise.A cela, s'ajoute, le réseau d’internet par satellite de SpaceX, qui poursuit son déploiement mondial, avec de nouvelles offres comme le Starlink Mini, ciblant des utilisateurs nomades.