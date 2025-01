Parcoursup 2025 : ce qu’il faut savoir sur le calendrier et les critiques du système

Les étapes clés du calendrier 2025

Des critiques persistantes sur le système

Un fonctionnement basé sur la transparence

Ce mercredi 15 janvier marque le lancement de la phase de formulation des vœux sur Parcoursup.. Cette étape se prolonge jusqu’au 13 mars. Une fois les vœux enregistrés, il faudra compléter les dossiers d’ici le 2 avril.La phase principale d’admission s’ouvrira le 2 juin. Les élèves devront alors répondre aux propositions d’admission ou classer leurs vœux en attente entre le 6 et le 10 juin.. Enfin, les inscriptions administratives auront lieu à partir du 4 juillet, après la publication des résultats du baccalauréat.Depuis sa création en 2018, Parcoursup est régulièrement critiquée., lié à l’importance des notes de contrôle continu dans la sélection. Pour certains élèves, à chaque gros contrôle, « c’est comme passer une partie du bac », la pression est constante.Du côté des enseignants , certains pointent une « inflation » des notes, liée à la pression des familles.. Une professeure de classe prépa explique : « Avec des moyennes qui grimpent chaque année, on risque de se tromper sur le niveau réel des élèves. »Parcoursup affirme, de son côté, privilégier la méritocratie en basant ses décisions sur l’examen des dossiers., qui organisent leurs propres commissions.Toutes les formations ne figurent pas sur Parcoursup. Certaines écoles privées sans contrat avec l’État ne sont pas référencées,. Le gouvernement a aussi annoncé des mesures pour exclure de la plateforme les formations aux pratiques commerciales jugées frauduleuses.Le débat sur Parcoursup reste ouvert. François Bayrou a d’ailleurs proposé de créer une « année d’articulation » pour faciliter la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur.. Quoi qu’il en soit, la course aux vœux est lancée.