Quand Google Maps vous fait tourner en bourrique

Alors c’est bien sûr un exemple parmi bien d’autres, mais celui-ci fait beaucoup parler ces jours-ci. Si vous comptez sur Google Maps pour visiter le temple Kollur Mookambika , vous risquez de finir… à Nandalike, un village paumé à 100 kilomètres de là. Tout ça parce que l’appli confond le grand temple de Kollur avec un petit sanctuaire du même nom à Nandalike. Résultat ?Depuis quelques mois,affluent dans ce village, selon les habitants. Imaginez leur quotidien chamboulé par des visiteurs qui débarquent, pensant être arrivés au célèbre temple. Ce n’est pas faute d’avoir signalé le problème à Google, mais rien ne bouge. Les voyageurs, eux, doivent jongler entre l’appli et les panneaux pour éviter de se perdre davantage,Une vraie galère.Ce genre d’erreur n’est pas une nouveauté. En décembre 2024, un conducteur a fini dans une rivière parce que Google Maps l’a guidé sur un pont inachevé. L’an dernier, des dizaines d’automobilistes ont été envoyés en plein désert au lieu d’une route principale.Mais je suis sûr que même par chez vous vous avez des exemples d’itinéraires foireux proposés par Google Maps.Avant de partir, un petit coup d’œil à l’adresse exacte sur internet, ça ne coûte rien. Et si vous utilisez Google Maps, vérifiez l’itinéraire avant de prendre la route.Et puis surtout, si vous êtes à l’étranger, pensez aux cartes hors ligne, et même en papier. C’est toujours pratique, surtout dans des coins où le réseau se fait rare.Certains recommandent Waze pour un peu plus de justesse, mais sans mode hors ligne, ce n’est pas l’idéal pour les zones reculées. Quant à Apple Maps, disons qu’en dehors des États-Unis, c’est encore assez moyen.Du coup, la prochaine fois que vous partez en road trip, soyez prudents. Parce qu’une appli qui vous fait visiter un village perdu au lieu d’un temple célèbre, c’est sympa une fois, mais pas deux.