Une disparition résolue grâce à Google Street View

Une disparition alarmante

Une découverte inattendue

Le rôle clé de la technologie

Le 2 novembre 2020, Paulette Landrieux, 83 ans, disparaît de son domicile à Andenne, en Belgique. Elle vivait sous la surveillance constante de son mari, Marcel, qui l’aidait au quotidien. Ce jour-là, il s’absente quelques minutes pour suspendre du linge dans le jardin.Marcel lance immédiatement des recherches dans les environs, aidé par ses voisins, avant de prévenir les autorités.Pourtant, malgré l’ampleur des opérations, aucune trace de Paulette n’est retrouvée. Les jours se transforment en semaines, puis en mois, laissant Marcel sans réponse.En octobre 2022, près de deux ans après la disparition,et fait une découverte surprenante. Sur une image capturée par la voiture Street View le jour de la disparition, Paulette est visible, marchant hors de son domicile. En arrière-plan, Marcel suspend son linge, inconscient que ce moment serait le dernier où il verrait sa femme en vie.Le voisin alerte immédiatement les autorités,Les enquêteurs suivent cette piste et découvrent son corps au pied d’une colline, piégé dans un buisson dense. Selon les analyses, Paulette, désorientée, aurait chuté et serait restée coincée, incapable d’appeler à l’aide.Cette découverte, rendue possible par un hasard technologique,La photo prise par Google Street View a permis de comprendre ce qui s’était passé, et surtout d’apporter des réponses à une famille endeuillée.Ca n’est pas la première fois que Google Street View permet d’élucider ce type de mystère, nous vous avons déjà relayé une affaire de meurtre résolu en Espagne , là aussi grace à des photos capturées par les voitures de Google.