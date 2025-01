Plus lucratif que le Bitcoin : parier sur le nombre de tweets d’Elon Musk

Un marché prédictif en plein essor

Ce sont nos confrères de Techcrunch qui rapportent cette histoire. Le site Polymarket , connu pour ses “marchés prédictifs”, propose aux internautes de parier sur divers sujets, y compris les publications de Musk sur Twitter. Ce marché, dédié à ses tweets hebdomadaires, est tellement populaire qu’il a sa propre section sur le site.. Le principe est simple : vous achetez des “actions” selon votre prévision, et vos gains dépendent de leur exactitude.Polymarket n’a pas communiqué sur les montants exacts reversés, mais une chose est sûre :Ce marché peut sembler léger, mais les parieurs prennent le jeu très au sérieux.. Pour dépasser les 400, il faudrait qu’il monte à 65 tweets par jour. Avec le lancement de Starship Flight 7 de SpaceX le 15 janvier, ce n’est pas impossible.”Ces analyses, dignes de celles qu’on pourrait entendre sur un champ de courses, animent les discussions et renforcent l’engagement des participants.Polymarket n’est pas le seul à capitaliser sur le phénomène Musk.Mais bon soyons clairs, c’est le marché des tweets le pari le plus habituel : facile à comprendre, amusant (enfin dans un sens), et apparemment très rentable.L’engouement pour ces paris montre comment le moindre geste d’une figure publique peut devenir une opportunité financière. Musk,Ce phénomène pose aussi une question intéressante :Avec les plateformes sociales transformées en terrains de paris, certains internautes ont largement matière d’y trouver une source de revenus potentielle, mais aussi de pertes., mais c’est devenu une petite économie parallèle. Que vous soyez amateur de chiffres ou simplement curieux de voir comment les gens dépensent leur argent en ligne, ce marché est dans tous les cas franchement intrigant. Reste à savoir si Musk va battre son propre record cette semaine… Ce qui pose une autre question, mais comment trouve-t-il autant de temps pour publier tant de messages sur X ?