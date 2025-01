Incendies de Los Angeles : Apple s’engage pour le concert FireAid

Une diffusion massive pour maximiser les dons

Afin d’amplifier l’impact de FireAid, le concert sera diffusé sur les principales plateformes de streaming, y compris. Netflix, quant à lui, proposera l’événement via sa chaîne, qui compte près de 30 millions d’abonnés.En plus de ces plateformes numériques,. Cette stratégie multiplateforme vise à rendre l’événement accessible au plus grand nombre, encourageant ainsi les dons.Apple joue un rôle important dans cette initiative. En plus de diffuser le concert sur Apple TV+, la société a effectué unpour soutenir les efforts de secours. Apple facilite également les contributions de ses utilisateurs grâce à des fonctionnalités dédiées sur l’App Store et Apple Music.Les fonds récoltés lors du concert seront gérés par la, une organisation philanthropique reconnue pour son action rapide et ciblée. Les dons serviront à financer des efforts de secours immédiats ainsi que des initiatives à long terme pour prévenir les incendies de forêt dans le sud de la Californie.FireAid promet d’être un moment fort de solidarité et de musique.. Avec le soutien d’Apple et d’autres grandes entreprises technologiques, cet événement espère collecter des millions de dollars pour aider les communautés dévastées par les incendies.Parmi les autres participants, on note de grands noms tels que Earth, Wind, and Fire, Green Day, Gwen Stefani, Joni Mitchell, P!nk, Red Hot Chili Peppers, Rod Stewart, Stephen Stills, Stevie Nicks ou encore Sting.