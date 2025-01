TikTok supprimé de l'App Store aux USA... avant une éventuelle intervention de Donald Trump

les préoccupations en matière de sécurité nationale étaient fondées

Les créateurs sous le choc

symptômes suite au sevrage

, estimant que. Les autorités américaines craignent que le gouvernement chinois puisse accéder aux données des utilisateurs américains ou influencer l'opinion publique via l'application.. Une loi interdisant TikTok a été promulguée aux États-Unis. Malheureusement, cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser TikTok pour le moment. L'application a également été retirée des boutiques d'applications d'Apple et de Google aux États-Unis, empêchant tout nouveau téléchargement ou mise à jour.. Beaucoup ont exprimé leur frustration et leur tristesse sur d'autres plateformes sociales, utilisant des hashtags tels que #SaveTikTok pour manifester leur mécontentement. Certains influenceurs ont rapporté desen raison de l'absence de l'application.Des plateformes comme Instagram (Reels), YouTube (Shorts), ou des applications émergentes telles que Clapper et RedNote, ont vu une augmentation de leur popularité.. Des entreprises comme Perplexity AI et des investisseurs tels qu'Elon Musk ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition des opérations américaines de TikTok.Elle met également en lumière la dépendance des créateurs de contenu à l'égard des plateformes de médias sociaux et l'importance de diversifier leurs canaux de communication pour assurer leur résilience face à de telles perturbations.