Forfaits mobiles : bientôt la fin de l’abondance de Gigas ?

Des forfaits blindés de gigas… pour rien ?

Si demain, un acteur propose 2 000 Go, les autres suivront

Toujours plus chez RED SFR

Un modèle unique en Europe… et pas très écolo

Vers une tarification progressive ?

Depuis quelques années, les opérateurs se livrent une bataille sur le terrain des gigaoctets. Free a ouvert la voie avec des forfaits XXL à prix cassé, forçant SFR, Orange et Bouygues à suivre le mouvement. Résultat : des abonnements qui affichent 100 Go minimum, alors que l’utilisateur moyen n’en consomme qu’une fraction. Selon l’Arcep, en 2024, un Français utilise en moyenne 17 Go de data par mois.L’intérêt pour les opérateurs ? Maintenir des prix élevés en donnant l’impression d’une offre ultra-généreuse., commente un expert du secteur cité par Univers Freebox. Un jeu marketing qui a fait exploser les enveloppes data… sans que les usages réels ne suivent, sauf pour quelques rares utilisateurs.En France, trouver un forfait 5G à 100 Go pour 10 € est devenu banal. Ailleurs, c’est une autre histoire. En Belgique, par exemple, il faut débourser 21 € pour 90 Go, comme le rappelle MacGeneration. Dans d’autres pays européens, la facturation est souvent plus stricte, basée sur la consommation réelle.Et puis aussi, même si c’est difficile à calculer, il y a l’impact environnemental. Selon une étude de l’Arcep et de l’Ademe, le numérique représente 4,4 % de l’empreinte carbone de la France, dont 46 % est lié à la consommation de données. L’Ademe met surtout en avant un chiffre qui fait réfléchir :Autant dire que streamer en 5G plutôt qu’en Wi-Fi, c’est un peu l’équivalent numérique du jet privé pour aller chercher son pain. Après soyons clairs, puisque le sujet initial est que les utilisateurs n’utilisent justement pas leur Gigas, le problème n’est probablement pas vraiment là.L’Ademe réfléchit donc à un projet de loi pour limiter cette explosion des gigas. L’idée ? Une tarification progressive : plus on consomme, plus on paie. Une approche déjà en place chez Prixtel par exemple, qui propose des forfaits évolutifs selon l’usage.Pourquoi pas.Évidemment, les opérateurs voient ça d’un très mauvais œil. Ces forfaits XXL sont un atout commercial, même si une majorité des clients n’en a pas vraiment besoin. Et puis, aucun d’eux ne veut être le premier à limiter les gigas et risquer de perdre des abonnés au profit de la concurrence, une régulation par la loi serait donc nécessaire.Quel type de forfait avez-vous de votre côté ? Vous savez combien vous consommez de data véritablement chaque mois ? A titre personnel j’ai un forfait de 200 Go,, mais j’ai une fibre très correcte chez moi, et surtout un WiFi excellent, comme vous le savez tous déjà si vous avez lu ce test