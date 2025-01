Cybersécurité : Orange veut renforcer l'analyse en temps réel des SMS

Lutter contre les arnaques en ligne

Scam Alert

Nous analysons uniquement vos SMS et les événements de votre calendrier pour y détecter d’éventuels liens dangereux. Nous ne collectons pas d’autres informations

Scam Alert

Nouveautés et fonctionnalités principales



•⁠ ⁠Protection contre les arnaques avec Scam Alert

Identifiez et bloquez les SMS contenant des liens dangereux. Scam Alert vous notifie également si un évènement suspect comportant un lien malveillant est détecté dans votre calendrier.

Des cyberattaques en hausse

2024, un excellent cru pour les cyberattaques en France

L'outilentend. Il va donc procéder à l'de contenir des URLs dangereuses et ainsi prévenir l’utilisateur en cas de risque.Evidemment, l'analyse systématique des messagessoucieux de la c. Orange se veut rassurant sur la gestion des données personnelles :Disponible via l’application Suite de Sécurité Orange , la solution Orange Cybersecure propose de nombreux outils pour sécuriser les appareils de ses abonnés : filtrage des spams téléphoniques, protection antivirus, analyse et détection des menaces et cette nouvelle fonction, mais les abonnés Livebox Max peuvent en bénéficier gratuitement sur demande.Avec Scam Alert, Orange répond à une menace grandissante :. L’intégration de cette fonctionnalité s’inscrit dans une volonté plus large de renforcer la cybersécurité des abonnés et de leur offrir une navigation plus sereine, mais aussi regretter que certaines fonctions ne soient pas incluses dans les abonnements ou à un tarif moins onéreux.D'autant que, avec pour objectif de tromper les destinataires pour leur soutirer des informations sensibles (codes bancaires, identifiants, mots de passe) ou les inciter à cliquer sur un lien malveillant. Pour cela, les cybercriminels utilisent des techniques de manipulation bien rodées pour imiter des messages officiels venant de banques, opérateurs téléphoniques, services de livraison ou encore d’organismes publics comme la CAF ou l’Assurance Maladie.