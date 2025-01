Médaille d'or pour la 5G en France (merci les JO de Paris !)

Les JO de Paris ont boosté la 5G !

La 4G reste dominante mais ralentit

Ce suivi, portant sur le 3ᵉ trimestre 2024, révèle. Selon l’Arcep, le nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 5G a atteint, soit une augmentation spectaculaire de 10 millions en seulement un an. Cette progression exceptionnelle s’explique en grande partie par. Pendant cet événement mondial, certains opérateurs ont permis à leurs clients d’accéder largement à la 5G, favorisant ainsi son adoption.Désormais,, soit une augmentation de 12 points en un an, un record depuis le lancement de cette technologie en 2020. Ces chiffres témoignent d’un engouement croissant des Français pour cette nouvelle génération de réseau, qui promet des vitesses accrues et une latence réduite.Elle équipe encore 88 % des cartes SIM actives, bien qu’elle connaisse un ralentissement de sa croissance, limitée à +3 % en un an. En comparaison, les années précédentes affichaient des taux de progression à deux chiffres pour la 4G.Ce ralentissement s’inscrit dans un contexte où la 5G commence à s’imposer comme une alternative performante et accessible, notamment grâce à l’extension des infrastructures et aux offres compétitives des opérateurs. Ces résultats confirment que 2024 a marqué un tournant décisif pour la 5G en France., en particulier dans les zones rurales encore moins bien couvertes.Avec une part croissante de la population ayant migré vers cette nouvelle génération de réseau,. Certes les JO ont eu un effet booster, et ont démontré le potentiel de la 5G pour répondre à des besoins massifs et temporaires de connectivité, ouvrant la voie à de nouveaux usages dans des secteurs tels que la santé, l’industrie et les transports. Mais il faut encore que l'infrastructure suive...Pour le reste, l'Arcep fournit de nombreux chiffres ( ici ). On notera une autre évolution des habitudes de consommations., dont 7 % via Wi-Fi, marquant une légère hausse de 0,8 % après trois ans de recul. Les appels en Wi-Fi augmentent de 16 % sur la période.(-20 % par an depuis 2021). Les utilisateurs de forfaits mobiles maintiennent une moyenne stable de 3h30 par mois, tandis que les appels depuis les lignes fixes se limitent à 46 minutes par mois en moyenne.