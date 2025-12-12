"Faites attention à TikTok" : condamné pour projet d'attentat, un ado de 15 ans lance l'alerte
Par Vincent Lautier - Publié le
Un adolescent de 15 ans vient d'être condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir préparé un attentat à Lille. Sa radicalisation s'est faite entièrement via TikTok, en quelques mois seulement. À la sortie du tribunal, il lance un avertissement :
En 2023, Brahim (prénom modifié par Le Parisien, qui relate les faits) est un élève de quatrième ordinaire. Il commence à utiliser TikTok pour regarder des vidéos humoristiques, puis s'intéresse à des contenus religieux. L'engrenage se met en place rapidement.
L'adolescent ne se contente pas de consommer passivement ces contenus. En février 2024, il annonce vouloir commettre un attentat. Il se procure les plans du centre commercial Euralille, tente de recruter des complices et cherche à se procurer des armes.
Ce cas n'est pas isolé. Selon la DGSI, 20 mineurs ont été mis en examen pour des projets terroristes en 2025, contre 15 en 2023 et seulement 2 en 2022. La directrice de la DGSI, Céline Berthon, pointe la radicalisation en ligne comme le défi majeur actuel. Une note interne décrit cette nouvelle génération comme
Cette affaire montre parfaitement le problème de l'algorithme de TikTok. En trois minutes de recherches orientées, un adolescent peut se retrouver enfermé dans une bulle de contenus djihadistes. L'Assemblée nationale a d'ailleurs publié un rapport accablant en septembre 2025, qualifiant TikTok de
Faites attention à TikTok.
Une radicalisation express par l'algorithme
En 2023, Brahim (prénom modifié par Le Parisien, qui relate les faits) est un élève de quatrième ordinaire. Il commence à utiliser TikTok pour regarder des vidéos humoristiques, puis s'intéresse à des contenus religieux. L'engrenage se met en place rapidement.
Plus je likais, plus j'avais des vidéos prônant un islam radical, explique-t-il. En quelques semaines, l'algorithme l'enferme dans une bulle de contenus extrémistes. Il visionne des centaines de vidéos de l'État islamique et publie une photo à la gloire de l'assassin de Samuel Paty. Il se crée alors un personnage en ligne, Abu Mahdi, et commence à échanger avec des individus radicalisés.
Un projet d'attentat contre le centre commercial Euralille
L'adolescent ne se contente pas de consommer passivement ces contenus. En février 2024, il annonce vouloir commettre un attentat. Il se procure les plans du centre commercial Euralille, tente de recruter des complices et cherche à se procurer des armes.
Il faut pas le faire avec des armes blanches, il faut des armes à feu, écrit-il à l'un de ses contacts. La Direction générale de la sécurité intérieure intervient en mars 2024 et met fin au projet. L'adolescent est placé en famille d'accueil avant d'être jugé ce mercredi 10 décembre par le tribunal pour enfants de Paris.
Un phénomène en forte hausse chez les mineurs
Ce cas n'est pas isolé. Selon la DGSI, 20 mineurs ont été mis en examen pour des projets terroristes en 2025, contre 15 en 2023 et seulement 2 en 2022. La directrice de la DGSI, Céline Berthon, pointe la radicalisation en ligne comme le défi majeur actuel. Une note interne décrit cette nouvelle génération comme
hyperconnectée, fascinée par l'ultraviolence et à la faible empreinte idéologique. Ces adolescents se radicalisent seuls, sans contact avec des mosquées ou des réseaux physiques.
On en dit quoi ?
Cette affaire montre parfaitement le problème de l'algorithme de TikTok. En trois minutes de recherches orientées, un adolescent peut se retrouver enfermé dans une bulle de contenus djihadistes. L'Assemblée nationale a d'ailleurs publié un rapport accablant en septembre 2025, qualifiant TikTok de
machine algorithmiqueconçue pour enfermer les utilisateurs dans des spirales extrêmes. Le jeune condamné assure avoir compris la leçon et ne plus utiliser le réseau social. Reste à savoir combien d'autres adolescents sont actuellement pris dans le même engrenage.