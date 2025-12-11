Interdire les réseaux sociaux avant 16 ans en France : on fait comment ?
Par Laurence - Publié le
En déplacement à Saint-Malo, Emmanuel Macron a réaffirmé hier soir sa volonté d’instaurer une interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ou 16 ans, à l’image de la loi entrée en vigueur en Australie. La question sera d'ailleurs débattue dès le 19 janvier prochain à l’Assemblée nationale.
Ce n’est pas la première fois que cette mesure est évoquée, même si la décision de l'Australie semble avoir accéléré la réflexion. Depuis le 11 décembre, cette dernière applique en effet la première interdiction mondiale d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Cette décision plutôt radicale a été saluée par de nombreux parents et associations, mais elle reste très critiquée par les plateformes (Elon Musk en tête) et les défenseurs des libertés numériques.
En France, Emmanuel Macron juge cette interdiction
Lors de la séance de questions au gouvernement, Gabriel Attal a confirmé qu’une proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux avant 15 ans sera débattue à l’Assemblée le 19 janvier prochain. Le texte compte imposer une vérification d’âge obligatoire pour l’accès aux plateformes, une autorisation parentale renforcée pour les mineurs et des sanctions pour les réseaux sociaux qui ne respecteraient pas ces obligations.
Il demeure toutefois un point crucial : comment vérifier l’âge sans imposer un système intrusif, contraire à la protection des données personnelles ? Plusieurs pistes sont évoquées, du tiers de confiance aux modèles d’IA capables d’estimer une tranche d’âge, mais aucune solution ne fait l’unanimité.
Le timing n’est pas anodin. Plusieurs États, notamment aux États-Unis, réfléchissent à des mesures similaires, tandis que l’Union européenne prépare de nouvelles règles autour des contenus numériques destinés aux mineurs. En Australie, la loi a été perçue comme un test grandeur nature : un laboratoire où les autres nations observent attentivement l’efficacité — et les limites — du modèle.
En France, l’exécutif semble décider à avancer rapidement, même si de nombreuses voix alertent déjà sur le risque d’un
Protéger l’enfance numérique devient un impératif. Mais comment y parvenir sans basculer dans une surveillance massive ou un système d’identification généralisé ? Le débat promet d’être intense, peut-être impossible. Une certitude en tout cas : après l’annonce australienne, la France ne veut pas rester spectatrice..
Est-ce vraiment applicable ?
Ce n’est pas la première fois que cette mesure est évoquée, même si la décision de l'Australie semble avoir accéléré la réflexion. Depuis le 11 décembre, cette dernière applique en effet la première interdiction mondiale d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Cette décision plutôt radicale a été saluée par de nombreux parents et associations, mais elle reste très critiquée par les plateformes (Elon Musk en tête) et les défenseurs des libertés numériques.
En France, Emmanuel Macron juge cette interdiction
nécessairepour protéger les jeunes d’une exposition précoce à des contenus violents, anxiogènes, ou potentiellement dangereux. Il reconnait toutefois que l’application technique d’un tel dispositif reste un défi majeur, surtout au niveau de vérification de l’âge réel des utilisateurs.
Une proposition de loi dans les tuyaux
Lors de la séance de questions au gouvernement, Gabriel Attal a confirmé qu’une proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux avant 15 ans sera débattue à l’Assemblée le 19 janvier prochain. Le texte compte imposer une vérification d’âge obligatoire pour l’accès aux plateformes, une autorisation parentale renforcée pour les mineurs et des sanctions pour les réseaux sociaux qui ne respecteraient pas ces obligations.
Il demeure toutefois un point crucial : comment vérifier l’âge sans imposer un système intrusif, contraire à la protection des données personnelles ? Plusieurs pistes sont évoquées, du tiers de confiance aux modèles d’IA capables d’estimer une tranche d’âge, mais aucune solution ne fait l’unanimité.
Une pression internationale
Le timing n’est pas anodin. Plusieurs États, notamment aux États-Unis, réfléchissent à des mesures similaires, tandis que l’Union européenne prépare de nouvelles règles autour des contenus numériques destinés aux mineurs. En Australie, la loi a été perçue comme un test grandeur nature : un laboratoire où les autres nations observent attentivement l’efficacité — et les limites — du modèle.
En France, l’exécutif semble décider à avancer rapidement, même si de nombreuses voix alertent déjà sur le risque d’un
bannissement symbolique, très difficile à faire respecter techniquement et pouvant pousser les jeunes vers des solutions de contournement.
Qu'en penser ?
Protéger l’enfance numérique devient un impératif. Mais comment y parvenir sans basculer dans une surveillance massive ou un système d’identification généralisé ? Le débat promet d’être intense, peut-être impossible. Une certitude en tout cas : après l’annonce australienne, la France ne veut pas rester spectatrice..