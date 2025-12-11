Interdire les réseaux sociaux avant 16 ans en France : on fait comment ?

Est-ce vraiment applicable ?

nécessaire

Une proposition de loi dans les tuyaux

Une pression internationale

bannissement symbolique

Qu'en penser ?



Protéger l’enfance numérique devient un impératif. Mais comment y parvenir sans basculer dans une surveillance massive ou un système d’identification généralisé ? Le débat promet d’être intense, peut-être impossible. Une certitude en tout cas : après l’annonce australienne, la France ne veut pas rester spectatrice..

. Depuis le 11 décembre, cette dernière applique en effet la première interdiction mondiale d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Cette décision plutôt radicale a été saluée par de nombreux parents et associations, mais elle reste très critiquée par les plateformes (Elon Musk en tête) et les défenseurs des libertés numériques.En France,d’une exposition précoce à des contenus violents, anxiogènes, ou potentiellement dangereux. Il reconnait toutefois que l’application technique d’un tel dispositif reste un défi majeur, surtout au niveau deLors de la séance de questions au gouvernement,a confirmé qu’unesera débattue à l’Assemblée le 19 janvier prochain. Le texte compte imposer unepour l’accès aux plateformes, une autorisation parentale renforcée pour les mineurs et des sanctions pour les réseaux sociaux qui ne respecteraient pas ces obligations.Il demeure toutefois un point crucial :Plusieurs pistes sont évoquées, du tiers de confiance aux modèles d’IA capables d’estimer une tranche d’âge, mais aucune solution ne fait l’unanimité.Plusieurs États, notamment aux États-Unis, réfléchissent à des mesures similaires, tandis que l’Union européenne prépare de nouvelles règles autour des contenus numériques destinés aux mineurs. En Australie, la loi a été perçue comme un: un laboratoire où les autres nations observent attentivement l’efficacité — et les limites — du modèle.En France,, même si de nombreuses voix alertent déjà sur le risque d’un, très difficile à faire respecter techniquement et pouvant pousser les jeunes vers des solutions de contournement.