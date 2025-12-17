Cette vidéo générée par IA sur un coup d'État en France cumule 13 millions de vues et agace Macron
Une vidéo créée par intelligence artificielle annonçant un coup d'État militaire en France a été vue 13 millions de fois sur Facebook. Malgré la demande de l'Élysée, Meta refuse de supprimer le contenu. Emmanuel Macron dénonce l'impuissance face aux plateformes.
La vidéo, publiée le 10 décembre sur Facebook, reprend les codes visuels d'une chaîne d'information en continu. On y voit une fausse journaliste, micro en main, annoncer devant une foule en colère qu'un coup d'État serait en cours en France, mené par
Face à cette désinformation massive, l'Élysée a demandé le retrait du contenu via la plateforme Pharos. La réponse de Facebook a été sans appel :
Le président français réclame une politique
Cette affaire illustre montre bien le problème des deepfakes et de la modération sur les réseaux sociaux. Une vidéo vue 13 millions de fois, suffisamment crédible pour qu'un président africain y croie, et Facebook qui refuse de bouger. On peut comprendre l'agacement de Macron, même si l'Élysée n'est pas toujours le premier à défendre la liberté d'expression sur internet. Le vrai souci, c'est que l'IA permet désormais de créer des fake news de plus en plus convaincantes, et les plateformes semblent totalement dépassées. Ou pas vraiment motivées. Reste une question : si même un président de la République ne peut rien faire, qui le peut ?
un colonel dont l'identité n'a pas été révélée. Le montage évoque même
la possible chute du président Emmanuel Macron. Le tout est entièrement généré par intelligence artificielle, mais suffisamment réaliste pour tromper des millions de personnes, y compris un chef d'État africain qui aurait contacté le président Macron dimanche pour s'enquérir de la situation.
Ça ne contrevient pas à nos règles d'utilisation. Refus de retrait. Emmanuel Macron a raconté cet échange lors d'une rencontre avec les lecteurs de La Provence à Marseille.
Vous voyez qu'on n'est pas équipés comme il faut, a-t-il déploré, ajoutant que
ces gens-là se moquent de nouset
se foutent de la sérénité des débats politiques.
au niveau français et européenpour contraindre les plateformes à retirer les contenus
manifestement faux qui mettent en danger la sécurité publique. Il s'inquiète notamment des tentatives d'ingérence étrangère à l'approche des élections municipales de mars et de la présidentielle de 2027. Pour l'instant, les créateurs de cette vidéo n'ont pas été identifiés par les autorités françaises.
