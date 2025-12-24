Votre Wi-Fi Orange rame depuis peu ? C'est sûrement à cause de cette option activée en douce
Plutôt discrètement, l'opérateur historique a déployé une mise à jour sur les Livebox 4 et 5 qui désactive automatiquement la bande des 5 GHz quand elle n'est pas utilisée. Une fonction activée par défaut, mais désactivable si vous constatez des ralentissements.
Une fonction héritée de la Livebox 7
Orange vient de pousser une mise à jour logicielle sur ses Livebox 4 et 5, ainsi que chez les abonnés Sosh. Le principe : la box éteint automatiquement la bande des 5 GHz lorsque le trafic est faible, et fait basculer tous les appareils sur la bande des 2,4 GHz. Quand la saturation augmente, la box rallume les 5 GHz et repositionne les appareils qui en ont besoin.
Cette fonction était déjà présente sur la Livebox 7 depuis son lancement en avril dernier. Orange l'étend maintenant à ses anciennes box, sans communication particulière. Selon l'opérateur, environ 50 % des clients équipés de Livebox 4 et 5 bénéficient déjà de cette nouvelle gestion dynamique du Wi-Fi.
Des économies modestes
Côté chiffres, Orange annonce une réduction de 25 à 30 % de la consommation instantanée des box, sur des périodes pouvant atteindre 12 à 15 heures par jour. Pour un appareil qui consomme une dizaine de watts, cela représente quelques euros d'économies par an pour chaque foyer. Pas de quoi révolutionner votre facture d'électricité.
Par contre, comme le rappelle nos confrères de MacG, multipliée par les millions de Livebox installées en France, l'économie devient significative. Orange avance le chiffre de 1 500 tonnes équivalent CO2 évitées par an. C'est l'argument écologique de l'opérateur, et il est difficile de le contester sur ce point.
Comment vérifier et désactiver la fonction
Pour savoir si votre box est concernée, rendez-vous sur l'interface Mon Réseau Local (mon-reseau-local.orange.fr) ou via l'application Orange et moi. Dans les menus Votre Livebox, puis Gérer votre Wi-Fi, cherchez l'option "Mode économie d'énergie wifi". Si vous voyez "wifi 5GHz optimisé", la fonction est active.
Si vous constatez des ralentissements ou des déconnexions, vous pouvez la désactiver en sélectionnant "wifi 5GHz allumé en permanence". Orange précise que la fonction n'est pas activée chez les clients utilisant un répéteur Wi-Fi connecté sans fil à leur box, ou un décodeur TV d'ancienne génération en Wi-Fi, ces équipements ayant besoin du 5 GHz en permanence.
On en dit quoi ?
Sur le papier, l'idée est ok : réduire la consommation énergétique de millions de box sans que les utilisateurs n'aient rien à faire. Dans les faits, le risque de voir des ralentissements existe, surtout, comme le rappelle l'ami Ulrich sur Frandroid, en immeuble où la bande des 2,4 GHz est souvent saturée par les réseaux voisins. Orange assure que le système réactive le 5 GHz dès que nécessaire, mais ces automatismes ont parfois un temps de retard. Si votre connexion "mouline" bizarrement depuis quelques jours, vous savez maintenant où chercher.