Sosh fait un petit cadeau à ses abonnés 5G (tant pis pour les autres)

Les bénéficiaires...

Les exclus...

En effet, Sosh indique l'ajout de 60 Go au forfait 5G, passant ainsi de 140 Go de d'internet mobile à! Le volume de data utilisable depuis l'Europe et les DROM augmente aussi de 25 à 35 Go par mois. Ce cadeau est applicable dès maintenant et apparemment sans surcoût ni limite dans le temps (et ça, c'est franchement une bonne nouvelle).En cliquant sur le petit lien du SMS, on accède à undonnant quelques explications (enfin pas trop, mais confirmant les abonnements concernés).L'offre s'applique aussi au Forfait Sosh, c'est à dire un forfait souscrit sans ou avec portabilité du numéro depuis un autre opérateur.En revanche, on peut constater que cette offre ne concerne que les abonnés en cours d'un forfait 5G, et qu'il s'agirait bien d'un... Ainsi, les abonnés au forfait 80Go à 15,90 euros ne bénéficient pas du même rehaussement...De même, sur le site web de Sosh, il n'y aucun changement pour les nouveaux abonnés : la formule 5G est toujours de 140 Go pour 20,99 euros.