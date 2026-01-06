Apple double la bande passante Wi-Fi sur certains Mac et iPad avec une mise à jour discrète
Par Vincent Lautier - Publié le
Avec iPadOS 26.2 et macOS Tahoe 26.2, Apple augmente la largeur de canal Wi-Fi sur les appareils compatibles Wi-Fi 6E. Les Mac et iPad récents passent de 80 à 160 MHz sur les réseaux 5 GHz, de quoi doubler le débit théorique sans changer de routeur.
Une amélioration passée inaperçue
Apple n'a pas fait de communication particulière sur ce changement, mais les utilisateurs attentifs l'ont repéré dans les notes techniques des mises à jour de décembre 2025. Les Mac et iPad équipés du Wi-Fi 6E peuvent désormais exploiter des canaux de 160 MHz sur les réseaux 5 GHz, contre 80 MHz auparavant. Cette modification purement logicielle débloque une capacité matérielle qui était bridée jusqu'ici. Le résultat concret : des transferts de fichiers plus rapides, des téléchargements accélérés et une expérience de streaming plus fluide, à condition de disposer d'un routeur compatible Wi-Fi 6E.
Quels appareils sont concernés
Côté Mac, la liste inclut les MacBook Air à partir de 2024, les MacBook Pro de M2 à M5, ainsi que les iMac, Mac mini, Mac Studio et Mac Pro récents. Côté iPad, on retrouve les iPad Pro 11 pouces de 4e génération et 12,9 pouces de 6e génération ou plus récents, les iPad Air 11 et 13 pouces avec puce M2, et l'iPad mini avec puce A17 Pro. Fait intéressant, les iPhone compatibles Wi-Fi 6E supportaient déjà les canaux 160 MHz depuis leur sortie. Apple aligne donc ses tablettes et ordinateurs sur les capacités de ses smartphones.
Les limites de cette amélioration
Sauf que voilà, le gain n'est pas automatique. Si votre routeur ne supporte que 80 MHz sur la bande 5 GHz, vous ne verrez aucune différence. Il faut un routeur Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E capable de diffuser en 160 MHz pour profiter de l'amélioration. En théorie, le débit maximal passe d'environ 1,2 Gbit/s à 2,4 Gbit/s sur une configuration 2x2. En pratique, les utilisateurs rapportent des vitesses autour de 950 Mbit/s avec 160 MHz contre 400 Mbit/s avec 80 MHz. La bande 6 GHz reste néanmoins plus intéressante dans les environnements encombrés car elle offre moins de congestion et plus de spectre disponible.
On en dit quoi ?
C'est le genre de petite amélioration qu'on aime voir arriver sans fanfare. Apple aurait pu facturer cette capacité via un nouvel appareil, mais elle choisit de débloquer le potentiel matériel existant par une simple mise à jour. Difficile de ne pas apprécier la démarche. Par contre, l'intérêt réel dépend fortement de votre équipement réseau. Si votre box internet ou votre routeur date de quelques années, il y a peu de chances qu'il supporte les canaux 160 MHz. La bonne nouvelle, c'est que les routeurs Wi-Fi 6 compatibles sont désormais assez répandus et abordables. À quand le même traitement pour le Wi-Fi 7 ?