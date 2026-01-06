Apple double la bande passante Wi-Fi sur certains Mac et iPad avec une mise à jour discrète

On en dit quoi ?



C'est le genre de petite amélioration qu'on aime voir arriver sans fanfare. Apple aurait pu facturer cette capacité via un nouvel appareil, mais elle choisit de débloquer le potentiel matériel existant par une simple mise à jour. Difficile de ne pas apprécier la démarche. Par contre, l'intérêt réel dépend fortement de votre équipement réseau. Si votre box internet ou votre routeur date de quelques années, il y a peu de chances qu'il supporte les canaux 160 MHz. La bonne nouvelle, c'est que les routeurs Wi-Fi 6 compatibles sont désormais assez répandus et abordables. À quand le même traitement pour le Wi-Fi 7 ?