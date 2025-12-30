Comment changer son adresse Gmail sans perdre ses données
C’est une évolution longtemps réclamée par les utilisateurs : Google commence à déployer une nouvelle option permettant de modifier une adresse en @gmail.com, une opération jusqu’ici quasiment impossible. La fonctionnalité est en cours de déploiement progressif et marque un tournant important dans la gestion des comptes Google.
Une limitation historique en passe de disparaître
Jusqu’à présent, Google autorisait le changement d’adresse e-mail uniquement pour les comptes utilisant une adresse tierce (Outlook, Yahoo, etc.). Les utilisateurs disposant d’une adresse se terminant par @gmail.com se heurtaient à une règle stricte, clairement affichée sur les pages d’assistance : une adresse Gmail ne pouvait pas être modifiée.
Cette règle est en train d’évoluer. Sur une page de support récemment mise à jour — et pour l’instant visible uniquement en hindi — un nouveau processus y est détaillé. Il décrit comment remplacer une adresse Gmail par une autre toujours en Gmail, mais avec un identifiant différent. L’information a été repérée par des utilisateurs du groupe Telegram Google Pixel Hub.
Comment fonctionne ce changement d’adresse Gmail
Concrètement, Google permettra de modifier le nom d’utilisateur d’une adresse Gmail (par exemple passer de doudou666@gmail.com à prenom.nom@gmail.com), sans créer un nouveau compte.
Une fois la modification effectuée, que se passe-t-il ? L’ancienne adresse Gmail devient un alias du compte. Les e-mails envoyés à l’ancienne et à la nouvelle adresse arrivent dans la même boîte de réception. Toutes les données du compte (Gmail, Google Photos, Drive, YouTube, etc.) restent strictement inchangées. Il est possible de se connecter aux services Google avec l’ancienne ou la nouvelle adresse
Enfin et c'est très important : l’ancienne adresse Gmail reste définitivement attachée au compte et ne pourra jamais être réattribuée à un autre utilisateur.
Des restrictions pour éviter les abus
Google encadre toutefois cette nouveauté avec plusieurs limites. Il sera tout d'abord impossible de modifier ou supprimer la nouvelle adresse pendant douze mois. De même, il sera impossible de créer une nouvelle adresse Gmail avec l’ancien identifiant pendant cette période. Chaque compte pourra effectuer jusqu’à trois changements, pour un total maximal de quatre adresses Gmail.
Certains services, comme les événements Google Agenda créés avant la modification, pourront continuer à afficher l’ancienne adresse pendant un temps. Il restera également possible d’envoyer des e-mails depuis l’ancienne adresse, qui continuera d’exister comme identité secondaire.
Disponibilité
Google précise que cette fonctionnalité est en cours de déploiement et sera progressivement accessible à l’ensemble des utilisateurs. Aucun calendrier précis n’a encore été communiqué, ni d’annonce officielle en anglais pour le moment.
Cette évolution répond à un besoin très concret : corriger une adresse Gmail créée il y a des années, parfois avec un pseudonyme ou une faute, sans devoir migrer vers un nouveau compte et perdre son historique. Pour de nombreux utilisateurs, c’est une petite révolution, qui arrive enfin.