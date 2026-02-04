Écouter une vidéo sur YouTube en arrière-plan ne va plus être possible, sauf si…
Par Vincent Lautier - Publié le
Mauvaise nouvelle pour ceux qui avaient pris l'habitude de lancer une vidéo YouTube dans leur navigateur mobile avant de verrouiller l'écran. Google a confirmé le blocage de la lecture en arrière-plan pour les non-abonnés Premium, une astuce qui fonctionnait depuis des mois sur la plupart des navigateurs. Eh bien c'est terminé.
Concrètement, si vous lanciez une vidéo YouTube sur un navigateur mobile puis éteigniez l'écran ou basculiez vers une autre application, la lecture continuait tranquillement. Vous aviez même droit aux contrôles média sur l'écran de verrouillage, comme avec n'importe quelle application de streaming. C'est terminé. Désormais, dès que vous quittez le navigateur ou verrouillez votre téléphone, la lecture se coupe net et la carte de contrôle disparaît. Des utilisateurs sur Reddit ont repéré qu'une notification "MediaOngoingActivity" apparaît encore brièvement avant que tout s'évanouisse, preuve que Google intercepte le processus côté serveur.
La faille touchait un paquet de navigateurs : Samsung Internet, Brave, Vivaldi, Microsoft Edge et Safari sur iOS. Bref, à peu près tous les navigateurs mobiles sauf Chrome, qui était déjà verrouillé depuis longtemps. Google a justifié très clairement cette modification :
On est là sur une stratégie bien plus large de Google. Depuis 2024, Google mène la guerre aux bloqueurs de publicité sur YouTube, avec des messages d'avertissement de plus en plus insistants. La lecture en arrière-plan gratuite était une autre brèche dans le modèle économique de YouTube Premium, qui revendique quand même plus de 125 millions d'abonnés dans le monde. Côté tarifs, comptez 12,99 euros par mois pour l'abonnement individuel, 22,99 euros pour le forfait famille, ou 7,99 euros pour les étudiants.
Personne ne peut reprocher à Google de vouloir monétiser son service. Sauf que la lecture en arrière-plan existait sur le web mobile bien avant YouTube Premium. Cette fonction n'a pas été inventée par Google, c'est une fonction native de la plupart des navigateurs, qui existait bien avant que YouTube Premium n'existe. On est donc clairement sur un retour en arrière fonctionnel. C'est certes légal comme modification, et même très logique d'un point de vue commercial, mais ça reste agaçant pour ceux qui considèrent que leur navigateur devrait rester maître de ce qu'il fait tourner en arrière-plan.
Silence radio
Concrètement, si vous lanciez une vidéo YouTube sur un navigateur mobile puis éteigniez l'écran ou basculiez vers une autre application, la lecture continuait tranquillement. Vous aviez même droit aux contrôles média sur l'écran de verrouillage, comme avec n'importe quelle application de streaming. C'est terminé. Désormais, dès que vous quittez le navigateur ou verrouillez votre téléphone, la lecture se coupe net et la carte de contrôle disparaît. Des utilisateurs sur Reddit ont repéré qu'une notification "MediaOngoingActivity" apparaît encore brièvement avant que tout s'évanouisse, preuve que Google intercepte le processus côté serveur.
Les navigateurs dans le viseur
La faille touchait un paquet de navigateurs : Samsung Internet, Brave, Vivaldi, Microsoft Edge et Safari sur iOS. Bref, à peu près tous les navigateurs mobiles sauf Chrome, qui était déjà verrouillé depuis longtemps. Google a justifié très clairement cette modification :
La lecture en arrière-plan est une fonctionnalité exclusive pour les abonnés YouTube Premium. Nous avons mis à jour l'expérience pour garantir la cohérence entre toutes nos plateformes.Du côté de Brave, la réaction a été rapide. Le navigateur a tenté de pousser une mise à jour pour contourner le blocage, mais Google semble avoir verrouillé les choses côté serveur, ce qui rend la parade bien plus compliquée qu'un simple patch.
Premium ou rien
On est là sur une stratégie bien plus large de Google. Depuis 2024, Google mène la guerre aux bloqueurs de publicité sur YouTube, avec des messages d'avertissement de plus en plus insistants. La lecture en arrière-plan gratuite était une autre brèche dans le modèle économique de YouTube Premium, qui revendique quand même plus de 125 millions d'abonnés dans le monde. Côté tarifs, comptez 12,99 euros par mois pour l'abonnement individuel, 22,99 euros pour le forfait famille, ou 7,99 euros pour les étudiants.
On en dit quoi ?
Personne ne peut reprocher à Google de vouloir monétiser son service. Sauf que la lecture en arrière-plan existait sur le web mobile bien avant YouTube Premium. Cette fonction n'a pas été inventée par Google, c'est une fonction native de la plupart des navigateurs, qui existait bien avant que YouTube Premium n'existe. On est donc clairement sur un retour en arrière fonctionnel. C'est certes légal comme modification, et même très logique d'un point de vue commercial, mais ça reste agaçant pour ceux qui considèrent que leur navigateur devrait rester maître de ce qu'il fait tourner en arrière-plan.