Écouter une vidéo sur YouTube en arrière-plan ne va plus être possible, sauf si…

On en dit quoi ?



Personne ne peut reprocher à Google de vouloir monétiser son service. Sauf que la lecture en arrière-plan existait sur le web mobile bien avant YouTube Premium. Cette fonction n'a pas été inventée par Google, c'est une fonction native de la plupart des navigateurs, qui existait bien avant que YouTube Premium n'existe. On est donc clairement sur un retour en arrière fonctionnel. C'est certes légal comme modification, et même très logique d'un point de vue commercial, mais ça reste agaçant pour ceux qui considèrent que leur navigateur devrait rester maître de ce qu'il fait tourner en arrière-plan.