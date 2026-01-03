Quels ont été les 4 produits Apple stars de 2025 ? (+ notre Top YouTube)
Comme il est d'usage sur Mac4Ever, une petite rétrospective s'impose autour des contenus les plus populaires, notamment en vidéo !
Au fil des ans, les meilleurs scores alternent entre les produits Apple, l'énergie, les gadgets et bien-sûr les véhicules électrique. Surprise en 2025, ce sont bien 4 produits Apple qui sont en tête du top 10 des vidéos les plus regardées sur notre chaîne YouTube !
Les 4 produits Apple stars de 2025
C'est une demi-surprise, car l'iPhone 17 Pro s'est particulièrement bien vendu cette année, et il figure logiquement en tête avec plus de 80 000 vues.
Autre star, mais cette fois des ordinateurs portables, notre test du MacBook Air M4 arrive ainsi en seconde position avec presque 80 000 vues. Il faut dire que cette machine est vraiment puissante, bien équipée et peut satisfaire bon nombre d'usage, y compris un peu de montage vidéo, de retouche photo... Bref, ce n'est pas un hasard s'il s'agit du Mac le plus vendu du moment :
Ce n'est ni un Mac ni un iPhone, mais le 3e produit Apple est un... logiciel ! Il s'agit de la version iOS 26 de CarPlay ! Là encore, près de 80 000 vues pour ces nouveautés plutôt intéressantes, même si Apple n'a pas réellement revu son système de fond en comble cette année :
Autre star des produits Apple cette année, le test du MacBook Pro M4 Pro/Max, LA machine de référence pour les pros. Et cette année, les performances sont à l'honneur, avec toujours un joli gap face à la génération précédente.
Des voitures et des gadgets
Le reste de notre top 10 contient évidemment quelques véhicules électriques, et notamment la version Performance de la nouvelle Tesla Model 3, qui taquine les 75 000 vues ! C'est mieux que notre test du nouveau Model Y, pourtant plus populaire dans les ventes... comme quoi !
La 6e place est occupée par une voiture, le Volvo EX90, mais sous un angle particulier : son LIDAR a grillé notre iPhone ! Le sujet a intéressé de nombreux lecteurs, qui craignaient pour leur appareil, surtout si les LIDAR commencent à se généraliser.
Décidément, Tesla intéresse toujours beaucoup, avec cette fois, les fonctions cachées du nouveau Model Y. Il faut dire que les nouveautés sont nombreuses, malgré les apparences !
Premier gadget de notre top 10, le DJI Mini 4K testé fin 2024 a enregistré plus de 60 000 vues en 2025 ! Ces drones très accessibles sont vraiment plaisants, et l'on va d'ailleurs bientôt tester le Neo 2 sur Mac4Ever !
En 9e position, le BMW iX3 enregistre plus de 60 000 vues, il faut dire que ce véhicule est très attendu et que BMW nous a fait l'honneur de nous convier à sa présentation en avant-première !
Enfin, en 10e position avec encore 50 000 vues en 2025, cette vidéo qui vous explique qu'on n'a pas forcément besoin de bornes pour charger sa voiture électrique. Même avec une grosse batterie, cette vidéo de 2022 reste toujours parfaitement valable !
En 2025, notre chaîne Youtube a enregistré plus de 8 million de vues avec 160 000 abonnés, un record ! Et ceci sans compter toutes les vidéos publiées sur TikTok, Instagram ou encore Facebook, qui cumulent également près de 10 millions de vues sur chacune de ces plateformes