Firefox va intégrer un VPN gratuit avec 50 Go de données par mois
Par Vincent Lautier - Publié le
Mozilla prépare une grosse mise à jour pour Firefox. La version 149, attendue le 24 mars, va embarquer un VPN gratuit directement dans le navigateur, sans rien à installer en plus. Les utilisateurs en France, aux Etats-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni auront droit à 50 Go de données mensuelles.
Le principe est assez simple : Firefox va faire passer le trafic du navigateur par un proxy qui masque l'adresse IP et la localisation de l'utilisateur. Ce n'est pas un VPN système complet qui protège toutes les connexions de la machine, mais une protection limitée au navigateur, ce qui est déjà pas mal pour une navigation quotidienne. Mozilla promet de ne pas enregistrer les sites visités et de supprimer toutes les données liées au compte au bout de trois mois.
C'est un positionnement intéressant, parce que Mozilla propose déjà un service VPN payant (Mozilla VPN) qui couvre l'ensemble du système. Le VPN gratuit intégré à Firefox est plus limité, mais il a l'avantage d'être disponible sans abonnement et sans installation supplémentaire. 50 Go par mois, c'est suffisant pour une utilisation ponctuelle, mais pas pour quelqu'un qui voudrait tout faire passer par le VPN en permanence.
La mise à jour ne se limite pas au VPN. Mozilla ajoute aussi une vue fractionnée qui permet d'afficher deux pages côte à côte dans le même onglet, un système de notes attachées aux onglets pour organiser ses tâches, et une fenêtre intelligente qui utilise l'IA pour proposer des résumés et des définitions sans quitter la page en cours. Cette dernière fonction est en accès anticipé avec liste d'attente.
Côté design, Firefox se refait une beauté avec de nouveaux thèmes et icônes, et Mozilla a même présenté une nouvelle mascotte baptisée Kit. Le navigateur reçoit aussi des améliorations de sécurité avec une API qui bloque les attaques de type injection de scripts avant qu'elles n'atteignent l'utilisateur.
C'est le genre d'ajout qui fait plaisir. La plupart des VPN gratuits ont une réputation un peu douteuse sur la gestion des données, et avoir une option intégrée par Mozilla, qui a quand même un historique solide côté vie privée, c'est rassurant. La France fait partie des quatre pays servis au lancement, ce qui est assez rare pour être souligné. Par contre, le fait que ce soit un proxy navigateur et pas un vrai VPN système limite quand même l'intérêt pour ceux qui cherchent une protection complète. On verra si Mozilla élargit la couverture à d'autres pays et augmente le quota de données dans les mois qui viennent.
Un VPN intégré au navigateur
Le principe est assez simple : Firefox va faire passer le trafic du navigateur par un proxy qui masque l'adresse IP et la localisation de l'utilisateur. Ce n'est pas un VPN système complet qui protège toutes les connexions de la machine, mais une protection limitée au navigateur, ce qui est déjà pas mal pour une navigation quotidienne. Mozilla promet de ne pas enregistrer les sites visités et de supprimer toutes les données liées au compte au bout de trois mois.
C'est un positionnement intéressant, parce que Mozilla propose déjà un service VPN payant (Mozilla VPN) qui couvre l'ensemble du système. Le VPN gratuit intégré à Firefox est plus limité, mais il a l'avantage d'être disponible sans abonnement et sans installation supplémentaire. 50 Go par mois, c'est suffisant pour une utilisation ponctuelle, mais pas pour quelqu'un qui voudrait tout faire passer par le VPN en permanence.
D'autres nouveautés dans Firefox 149
La mise à jour ne se limite pas au VPN. Mozilla ajoute aussi une vue fractionnée qui permet d'afficher deux pages côte à côte dans le même onglet, un système de notes attachées aux onglets pour organiser ses tâches, et une fenêtre intelligente qui utilise l'IA pour proposer des résumés et des définitions sans quitter la page en cours. Cette dernière fonction est en accès anticipé avec liste d'attente.
Côté design, Firefox se refait une beauté avec de nouveaux thèmes et icônes, et Mozilla a même présenté une nouvelle mascotte baptisée Kit. Le navigateur reçoit aussi des améliorations de sécurité avec une API qui bloque les attaques de type injection de scripts avant qu'elles n'atteignent l'utilisateur.
On en dit quoi ?
C'est le genre d'ajout qui fait plaisir. La plupart des VPN gratuits ont une réputation un peu douteuse sur la gestion des données, et avoir une option intégrée par Mozilla, qui a quand même un historique solide côté vie privée, c'est rassurant. La France fait partie des quatre pays servis au lancement, ce qui est assez rare pour être souligné. Par contre, le fait que ce soit un proxy navigateur et pas un vrai VPN système limite quand même l'intérêt pour ceux qui cherchent une protection complète. On verra si Mozilla élargit la couverture à d'autres pays et augmente le quota de données dans les mois qui viennent.