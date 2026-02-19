Les États-Unis préparent un VPN intégré pour contourner la censure européenne

On en dit quoi ?



L'idée d'un gouvernement qui lance son propre VPN pour contourner les lois d'un allié, c'est assez inédit. On peut comprendre les critiques sur la modération de contenus en Europe, et le DSA pose effectivement parfois des questions. Mais un pays soi-disant ami de l'Europe qui crée un outil pour contourner les lois, c'est quand même un peu curieux comme approche.