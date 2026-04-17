Macron veut une journée sans internet par mois pour les jeunes
Par Vincent Lautier - Publié le
Emmanuel Macron a annoncé la création d'une
C'est depuis la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts dans l'Aisne, que le président a fait cette annonce inattendue jeudi. L'idée est de mettre en place une journée mensuelle de déconnexion totale pour tous les mineurs. Macron a expliqué que
Pour l'instant, on ne sait pas bien comment ça s'appliquerait comme journée. Est-ce que les opérateurs devraient couper l'accès ? Est-ce que ça ne concerne que les établissements scolaires ? Et les devoirs en ligne, les ENT, les manuels numériques que l'Education nationale a elle-même poussés dans les collèges ? La mesure est pour l'instant une annonce politique : le ministre de l'Education, Edouard Geffray, a indiqué vouloir lancer une
Le thème de la déconnexion des jeunes revient très régulièrement sur la table. Macron en avait déjà parlé en 2024, et la loi sur les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans est déjà entrée en vigueur en début d'année. Sauf que sur le terrain, cette loi reste difficile à appliquer : la vérification de l'âge sur les plateformes est toujours un casse-tête technique et juridique.
Et puis il y a un paradoxe qui n'échappe à personne : le gouvernement français a massivement numérisé l'enseignement ces dernières années, avec des tablettes dans les classes, des manuels numériques et des plateformes de suivi type Pronote ou EduConnect. Demander aux jeunes de se déconnecter un jour par mois après les avoir câblés pendant dix ans, c'est rigolo quand même.
C'est une annonce qui part d'une bonne intention on imagine, mais qui ressemble au final à une opération de communication. Proposer une journée mensuelle de déconnexion sans expliquer comment elle serait appliquée, ni par qui, ni avec quels moyens, ça sonne creux. Et puis la réalité, c'est que les jeunes ne sont pas scotchés à TikTok 24 heures sur 24 : ils utilisent aussi internet pour leurs cours, leurs recherches, leur musique, leurs conversations familiales. Le vrai sujet, ce n'est pas de couper internet un jour par mois, c'est d'apprendre à l'utiliser avec discernement tous les jours.
journée hors lignemensuelle pour les mineurs, lors d'une visite à Villers-Cotterêts. L'idée est assez simple : couper les écrans un jour par mois pour pousser les jeunes vers la lecture et le sport. Le ministre de l'Education lancera une consultation pour une mise en place à la rentrée de septembre.
L'annonce à Villers-Cotterêts
C'est depuis la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts dans l'Aisne, que le président a fait cette annonce inattendue jeudi. L'idée est de mettre en place une journée mensuelle de déconnexion totale pour tous les mineurs. Macron a expliqué que
les écrans et les réseaux sociaux, c'est du temps où on ne fait pas de sport et où on ne lit pas.Cette mesure est dans la continuité de la loi qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Collèges, lycées et centres de loisirs seraient concernés, avec l'obligation de proposer des activités alternatives : tournois sportifs, clubs de lecture, ateliers de débat.
Des questions pratiques encore très floues
Pour l'instant, on ne sait pas bien comment ça s'appliquerait comme journée. Est-ce que les opérateurs devraient couper l'accès ? Est-ce que ça ne concerne que les établissements scolaires ? Et les devoirs en ligne, les ENT, les manuels numériques que l'Education nationale a elle-même poussés dans les collèges ? La mesure est pour l'instant une annonce politique : le ministre de l'Education, Edouard Geffray, a indiqué vouloir lancer une
consultationavant d'acter quoi que ce soit, avec un objectif de mise en place à la rentrée de septembre 2026. Mouais.
Un sujet récurrent
Le thème de la déconnexion des jeunes revient très régulièrement sur la table. Macron en avait déjà parlé en 2024, et la loi sur les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans est déjà entrée en vigueur en début d'année. Sauf que sur le terrain, cette loi reste difficile à appliquer : la vérification de l'âge sur les plateformes est toujours un casse-tête technique et juridique.
Et puis il y a un paradoxe qui n'échappe à personne : le gouvernement français a massivement numérisé l'enseignement ces dernières années, avec des tablettes dans les classes, des manuels numériques et des plateformes de suivi type Pronote ou EduConnect. Demander aux jeunes de se déconnecter un jour par mois après les avoir câblés pendant dix ans, c'est rigolo quand même.
On en dit quoi ?
C'est une annonce qui part d'une bonne intention on imagine, mais qui ressemble au final à une opération de communication. Proposer une journée mensuelle de déconnexion sans expliquer comment elle serait appliquée, ni par qui, ni avec quels moyens, ça sonne creux. Et puis la réalité, c'est que les jeunes ne sont pas scotchés à TikTok 24 heures sur 24 : ils utilisent aussi internet pour leurs cours, leurs recherches, leur musique, leurs conversations familiales. Le vrai sujet, ce n'est pas de couper internet un jour par mois, c'est d'apprendre à l'utiliser avec discernement tous les jours.