Courses Amazon : Chronodrive et Monoprix tirent leur révérence le 1er décembre

On en dit quoi ?



Amazon a fait ses classes sur le dos de Monoprix et de Chronodrive, et referme la porte au moment précis où sa propre machine à livrer des courses tourne toute seule. C'est de bonne guerre, on va dire. Mais les autres formes de collaboration évoquées de part et d'autre ne recouvrent pour l'instant rien de concret, et le seul perdant clairement identifié dans l'affaire reste le client, qui perd un service le 1er décembre sans avoir eu son mot à dire. J'étais un habitué du service, et me voilà bien ennuyé.