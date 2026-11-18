Prime à deux sans payer : Amazon Family débarque enfin en France
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon a activé Amazon Family en France, un dispositif qui laisse un abonné Prime offrir ses avantages à un autre adulte de son foyer sans que ce dernier paie quoi que ce soit. Livraison, musique, jeux et une partie du catalogue vidéo passent dans le partage, et chacun garde son propre compte. Un seul invité est admis, et quelques services restent de côté.
La fonction tournait déjà aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, au Canada et en Irlande avant de traverser nos frontières. Le principe est simple : un abonné Prime actif fait profiter de ses avantages un autre adulte vivant sous le même toit, et cette personne n'a pas besoin de souscrire quoi que ce soit de son côté. On parle bien d'un seul invité, pas d'une petite bande, et l'idée d'Amazon est visiblement de recentrer le partage sur le foyer plutôt que de laisser circuler les bénéfices un peu partout comme avant, quand n'importe qui pouvait profiter de la livraison express d'un proche. Notez qu'un temps Amazon permettait déjà de faire bénéficier une seconde personne de son abonnement Prime, on s'en rapproche un peu à nouveau.
Avec un Prime à 6,99 euros par mois ou 69,90 euros à l'année, l'invité récupère la livraison rapide et illimitée sur les articles éligibles, Amazon Music Prime, les jeux d'Amazon Luna et une partie de Prime Video, avec la publicité et seulement la sélection comprise dans l'abonnement. Les promotions réservées aux membres, Prime Day et Jours Flash Prime compris, tombent elles aussi dans l'escarcelle du second compte. Tout ne passe pas pour autant : la sélection d'ebooks et de livres audio, tout comme le stockage illimité d'Amazon Photos, restent attachés au titulaire d'origine. Bonne nouvelle côté vie privée, chacun conserve son historique de commandes et ses recommandations, sans jamais avoir à se refiler un mot de passe.
L'activation se fait depuis amazon.fr, dans « Votre compte » puis « Votre Amazon Family » : vous invitez l'adulte de votre choix, il accepte, et le tour est joué. Le point à surveiller concerne le moyen de paiement. Partager une carte reste facultatif, mais si l'administrateur l'autorise, l'invité peut régler ses achats avec, sans rien voir d'autre que les quatre derniers chiffres et la date d'expiration. En contrepartie, chaque dépense déclenche une notification chez le titulaire, montant à l'appui. Et rien n'empêche chaque membre de continuer à payer avec ses propres moyens.
C'est une bonne chose, et il était temps : Amazon fait arriver en France un service que d'autres pays utilisent depuis un bon moment. Reste que le cadre est volontairement serré. Un seul adulte, le même foyer, et un partage qui remplace au passage l'ancienne possibilité de faire livrer un ami en express : ce qu'on gagne d'un côté, on le perd un peu de l'autre. Difficile d'y voir un geste purement généreux, Amazon garde bien dans un coin de la tête l'idée d'un abonnement par maison. Pour un couple ou deux colocataires, le calcul est vite fait et il penche du bon côté.
Un partage pensé pour le foyer, pas pour les amis
La fonction tournait déjà aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, au Canada et en Irlande avant de traverser nos frontières. Le principe est simple : un abonné Prime actif fait profiter de ses avantages un autre adulte vivant sous le même toit, et cette personne n'a pas besoin de souscrire quoi que ce soit de son côté. On parle bien d'un seul invité, pas d'une petite bande, et l'idée d'Amazon est visiblement de recentrer le partage sur le foyer plutôt que de laisser circuler les bénéfices un peu partout comme avant, quand n'importe qui pouvait profiter de la livraison express d'un proche. Notez qu'un temps Amazon permettait déjà de faire bénéficier une seconde personne de son abonnement Prime, on s'en rapproche un peu à nouveau.
Ce que vous partagez vraiment
Avec un Prime à 6,99 euros par mois ou 69,90 euros à l'année, l'invité récupère la livraison rapide et illimitée sur les articles éligibles, Amazon Music Prime, les jeux d'Amazon Luna et une partie de Prime Video, avec la publicité et seulement la sélection comprise dans l'abonnement. Les promotions réservées aux membres, Prime Day et Jours Flash Prime compris, tombent elles aussi dans l'escarcelle du second compte. Tout ne passe pas pour autant : la sélection d'ebooks et de livres audio, tout comme le stockage illimité d'Amazon Photos, restent attachés au titulaire d'origine. Bonne nouvelle côté vie privée, chacun conserve son historique de commandes et ses recommandations, sans jamais avoir à se refiler un mot de passe.
Comment ça s'active et ce qui change pour la carte
L'activation se fait depuis amazon.fr, dans « Votre compte » puis « Votre Amazon Family » : vous invitez l'adulte de votre choix, il accepte, et le tour est joué. Le point à surveiller concerne le moyen de paiement. Partager une carte reste facultatif, mais si l'administrateur l'autorise, l'invité peut régler ses achats avec, sans rien voir d'autre que les quatre derniers chiffres et la date d'expiration. En contrepartie, chaque dépense déclenche une notification chez le titulaire, montant à l'appui. Et rien n'empêche chaque membre de continuer à payer avec ses propres moyens.
On en dit quoi ?
C'est une bonne chose, et il était temps : Amazon fait arriver en France un service que d'autres pays utilisent depuis un bon moment. Reste que le cadre est volontairement serré. Un seul adulte, le même foyer, et un partage qui remplace au passage l'ancienne possibilité de faire livrer un ami en express : ce qu'on gagne d'un côté, on le perd un peu de l'autre. Difficile d'y voir un geste purement généreux, Amazon garde bien dans un coin de la tête l'idée d'un abonnement par maison. Pour un couple ou deux colocataires, le calcul est vite fait et il penche du bon côté.