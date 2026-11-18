On en dit quoi ?



C'est une bonne chose, et il était temps : Amazon fait arriver en France un service que d'autres pays utilisent depuis un bon moment. Reste que le cadre est volontairement serré. Un seul adulte, le même foyer, et un partage qui remplace au passage l'ancienne possibilité de faire livrer un ami en express : ce qu'on gagne d'un côté, on le perd un peu de l'autre. Difficile d'y voir un geste purement généreux, Amazon garde bien dans un coin de la tête l'idée d'un abonnement par maison. Pour un couple ou deux colocataires, le calcul est vite fait et il penche du bon côté.