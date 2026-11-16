La fusée Vulcan perd 40 satellites Amazon

On en dit quoi ?



Pour Amazon, c'est à peu près le pire scénario possible. L'entreprise a dépensé des milliards pour exister face à Starlink, et elle dépend de lanceurs qui accumulent les ennuis, pendant que SpaceX met ses propres satellites en orbite plusieurs fois par semaine avec ses propres fusées. ULA finira par identifier la panne et par revoler, la maison a quand même vingt ans de fiabilité derrière elle. Mais chaque mois d'enquête agrandit un écart qui était déjà énorme, et Starlink, lui, ne va pas attendre.