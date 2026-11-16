La fusée Vulcan perd 40 satellites Amazon
Par Vincent Lautier - Publié le
À Cap Canaveral, la fusée Vulcan d'ULA transportait les 40 premiers satellites de la constellation Amazon Leo, l'ancien projet Kuiper. Dix minutes après le décollage, la mission était perdue. La coentreprise de Boeing et Lockheed Martin n'avait jamais raté un lancement depuis sa création en 2006, et Amazon, déjà très en retard sur Starlink, n'avait vraiment pas besoin de ça.
Le décollage a eu lieu le 15 novembre à 12h40, heure de Floride, depuis le pas de tir SLC-41, après un report de deux jours pour un problème de remplissage des réservoirs et une interruption du compte à rebours à vingt secondes de la mise à feu. Vulcan volait dans sa configuration la plus musclée, six propulseurs d'appoint et un étage supérieur Centaur V taillé pour l'orbite basse. Tout s'est bien déroulé pendant six minutes, séparation du premier étage et largage de la coiffe compris. L'anomalie est survenue à la dixième minute, pendant la poussée du Centaur qui devait durer un peu plus de douze minutes. ULA reconnaît ne pas encore disposer de données précises, mais la retransmission a montré un premier étage qui a coupé ses moteurs plus tard que prévu, puis un étage supérieur aux mouvements inhabituels.
Pour United Launch Alliance, le coup est rude. Sa réputation s'était bâtie sur l'increvable Atlas V, capable d'enchaîner les missions sans jamais rien casser. Vulcan, sa remplaçante, n'a volé que quatre fois depuis janvier 2024, et elle était clouée au sol depuis février à cause de tuyères de propulseurs d'appoint qui avaient brûlé en vol sur deux lancements. Ce vol marquait justement son retour en service, avec des correctifs censés régler le problème. Les propulseurs ont d'ailleurs fonctionné sans accroc cette fois, c'est le reste qui n'a pas suivi.
Côté Amazon, la perte dépasse largement les 40 satellites. Ce lancement était le premier des 38 achetés à ULA pour déployer Leo, qui doit concurrencer Starlink sur l'internet par satellite. La licence américaine exigeait 1 600 satellites en orbite fin juillet 2026, et la flotte en service reste sous les 400 appareils, quand SpaceX en aligne plusieurs milliers. L'objectif de 3 232 satellites d'ici juillet 2029 devient du coup très théorique. Le deuxième vol Vulcan était annoncé à quelques semaines d'intervalle, il attendra la fin de l'enquête, comme la vingtaine de lancements espérés en 2027. Et les 24 vols réservés sur la New Glenn de Blue Origin ne rassurent pas davantage, puisqu'une des fusées de Blue Origin a explosé au pas de tir en mai.
Pour Amazon, c'est à peu près le pire scénario possible. L'entreprise a dépensé des milliards pour exister face à Starlink, et elle dépend de lanceurs qui accumulent les ennuis, pendant que SpaceX met ses propres satellites en orbite plusieurs fois par semaine avec ses propres fusées. ULA finira par identifier la panne et par revoler, la maison a quand même vingt ans de fiabilité derrière elle. Mais chaque mois d'enquête agrandit un écart qui était déjà énorme, et Starlink, lui, ne va pas attendre.
Dix minutes de vol, et puis plus rien
Le décollage a eu lieu le 15 novembre à 12h40, heure de Floride, depuis le pas de tir SLC-41, après un report de deux jours pour un problème de remplissage des réservoirs et une interruption du compte à rebours à vingt secondes de la mise à feu. Vulcan volait dans sa configuration la plus musclée, six propulseurs d'appoint et un étage supérieur Centaur V taillé pour l'orbite basse. Tout s'est bien déroulé pendant six minutes, séparation du premier étage et largage de la coiffe compris. L'anomalie est survenue à la dixième minute, pendant la poussée du Centaur qui devait durer un peu plus de douze minutes. ULA reconnaît ne pas encore disposer de données précises, mais la retransmission a montré un premier étage qui a coupé ses moteurs plus tard que prévu, puis un étage supérieur aux mouvements inhabituels.
Le premier échec d'ULA
Pour United Launch Alliance, le coup est rude. Sa réputation s'était bâtie sur l'increvable Atlas V, capable d'enchaîner les missions sans jamais rien casser. Vulcan, sa remplaçante, n'a volé que quatre fois depuis janvier 2024, et elle était clouée au sol depuis février à cause de tuyères de propulseurs d'appoint qui avaient brûlé en vol sur deux lancements. Ce vol marquait justement son retour en service, avec des correctifs censés régler le problème. Les propulseurs ont d'ailleurs fonctionné sans accroc cette fois, c'est le reste qui n'a pas suivi.
Pour Amazon, le calendrier devient intenable
Côté Amazon, la perte dépasse largement les 40 satellites. Ce lancement était le premier des 38 achetés à ULA pour déployer Leo, qui doit concurrencer Starlink sur l'internet par satellite. La licence américaine exigeait 1 600 satellites en orbite fin juillet 2026, et la flotte en service reste sous les 400 appareils, quand SpaceX en aligne plusieurs milliers. L'objectif de 3 232 satellites d'ici juillet 2029 devient du coup très théorique. Le deuxième vol Vulcan était annoncé à quelques semaines d'intervalle, il attendra la fin de l'enquête, comme la vingtaine de lancements espérés en 2027. Et les 24 vols réservés sur la New Glenn de Blue Origin ne rassurent pas davantage, puisqu'une des fusées de Blue Origin a explosé au pas de tir en mai.
On en dit quoi ?
Pour Amazon, c'est à peu près le pire scénario possible. L'entreprise a dépensé des milliards pour exister face à Starlink, et elle dépend de lanceurs qui accumulent les ennuis, pendant que SpaceX met ses propres satellites en orbite plusieurs fois par semaine avec ses propres fusées. ULA finira par identifier la panne et par revoler, la maison a quand même vingt ans de fiabilité derrière elle. Mais chaque mois d'enquête agrandit un écart qui était déjà énorme, et Starlink, lui, ne va pas attendre.