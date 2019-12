Tim Cook manque de génie, selon Mossberg, qui dresse un bilan sévère de l'ère post-Jobs

« dernière décennie »

« L'Apple de Tim Cook a bénéficié d'une belle décennie mais sans réel blockbusters »

« Comment remplacez-vous une légende comme Steve Jobs et, en même temps, vous vous adaptez au lent déclin de votre produit le plus important et le plus emblématique? [L'iPhone, ndlr] Ce sont les deux défis auxquels Apple a été confrontée dans les années 2010. Sous la direction du PDG Tim Cook, l'entreprise a trouvé des réponses et prospéré financièrement, mais cela n'a pas été sans quelques mauvaises décisions et de grands changements dans la nature même de son entreprise. »

« Même l'iPad, malgré des ventes annuelles en forte baisse par rapport à son apogée, a généré presque autant de revenus au cours de l'exercice 2019 que toute la catégorie des «appareils portables, domotique et accessoires» parmi lesquels on retrouve l'Apple Watch et les AirPods. »

« Apple a connu une baisse des ventes d'iPhone et a choisi de les compenser par des prix plus élevés et de déclarer ses ventes de produits uniquement par le chiffre d'affaires, non plus par les unités vendues. Venant d'une entreprise qui se vantait autrefois d'énormes volumes de ventes.... [...] »

« Cook porte la responsabilité d'une série d'actions qui ont bousillé le Macintosh pendant des années. Le bien-aimé MacBook Air a été ignoré pendant cinq ans. À l'autre extrémité de l'échelle, le Mac Pro, pilier des producteurs audio, graphiques et vidéo professionnels, a d'abord été négligé puis réédité en 2013 d'une manière qui a mis la forme tellement devant la fonction qu'il a fait enrager sa clientèle. »

« Le plus grand changement qu'il a fait est survenu en 2014, avant le plongeon, quand Apple a présenté deux nouveaux modèles d'iPhone 6, qui ont tardivement adopté les grands écrans alors que les téléphones Android avaient été plus innovants sur ce point. Les ventes ont décollé comme une fusée, et Apple a maintenu les grands modèles chaque année durant. »

« suiveur »

« vertueuse »

« Jobs était un réel ambassadeur de la vie privée, mais Cook en a transformé la politique et la rhétorique, qualifiant la vie privée de «droit humain». »

« Dans le même temps, Apple a été critiqué pour avoir stocké certaines données en Chine. »

« All Things Digital »

« E »

« R »

a-t-il étéCar pour faire revenir Mossberg d'entre les journalistes technophiles emblématiques à la retraite, il en fallait une bonne, de raison.... Le site ne s'en cache d'ailleurs pas le moins du monde : le but affiché ici est une remise en question claire de la direction d'Apple, sous couvert de dresser un bilan de la, la première sous l'ère Tim Cook. A l'écouter jusqu'au bout, le personnage ne semble pas un grand fan de l'actuel CEO, regrettant en substance leset tout le génie mis dans les produits.. Et la suite n'est pas vraiment plus tendreMossberg n'y va pas par quatre chemins :. Il reconnait aisément le succès -tardif- de l' Apple Watch , tout autant que celui des AirPods , mais rien de comparable à ce qu'a pu dévoiler Steve Jobs en son temps.. L'occasion de rappeler que c'est Tim Cook lui-même qui a décidé de. Cette politique ne plait d'ailleurs pas à notre senior de la presse techPlus sévère encore,Et que dire du nouveau Mac Pro qui ne répond plus qu'à une demande élitiste ? Autour de nous,, qui avaient espéré pouvoir se payer de petites configuration sans devoir déposer le PEL de tous leurs salariés.Même du côté de l'iPhone, véritable machine à cash d'Apple depuis 10 ans,On retrouve d'ailleurs cette politique dudans de nombreux domaines ces dernières années,, avant de rattraper péniblement son retard en 2019.Pour Mossberg, la Pomme souffre apparemment d'une certaine schizophrénie sur le sujet.avant de préciser que la Pomme n'a pas peur de se fourvoyer dans ses actionsprécise-t-il.Si l'article offre tout de même quelques touches positives, notamment sur le plan financier, les compliments se font rares dans cet article totalement, où il se montra d'ailleurs plus conciliant dans ses articles, sans doute par pression de sa direction -et des rentrées publicitaires, sécurisées par le soutien de la Pomme.(créée par Mossberg himself) fut d'ailleurs l'une des rares conférences où les CEO d'Apple -Jobs comme Cook- ont tous accepté de se rendre presque chaque année, malgré des questions souvent piquantes.. Dernier exemple en date, le scandale autour des claviers défectueux des portables de la marque aurait dû bénéficier d'un traitement bien plus sévère, chez TheVerge comme ailleurs. Il aura fallu attendre le printemps 2019 pour qu'un grand média (généraliste !) comme le WSJ, sous la plume de la fabuleuse Joanna Stern, ose un papier dévastateur et qui restera dans les annales de la presse -la journaliste proposant même de lire l'article sans les lettreset