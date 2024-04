De nouvelles sessions "Today at Apple" pour séduire les PME !

De nouvelles sessions à destinations des PME

Ces sessions mettront en évidence la manière dont ces organisations ont utilisé des produits Apple tels que l'iPhone, l'iPad et le Mac, ainsi que des ressources telles que Apple Business Connect, Apple Business Essentials et Tap to Pay sur iPhone, pour développer leur entreprise. , atteindre les clients de nouvelles manières et faire progresser leur organisation

Chez Apple, nous savons que les petites entreprises sont l’épine dorsale des communautés locales, c’est pourquoi nous innovons constamment pour les aider à chaque étape de leur croissance. Nos magasins proposent des expériences exclusives chez Apple, telles que des sessions communautaires et éducatives, les séances gratuites Today at Apple et le soutien continu de nos experts en magasin qui aident les petites entreprises à trouver la technologie idéale pour dynamiser leur travail (Deirdre O’Brien- Apple’s senior vice president of Retail).

Six sessions seront proposées lors de la, dans les magasins de Chicago, Miami, New York, San Francisco et Washington, D.C. Pour cela,qui utilisent déjà ses produits et services afin departager leurs expériences.Apple rappelle également que-des employés spécialisés- sont présents dans les boutiques afin d’aider les professionnels dans leurs démarches et pour les accompagner à chaque étape de leur croissance.tel que, un outil gratuit permettant aux entreprises de toutes tailles de personnaliser leur apparence sur Apple Maps, Messages, Wallet, Siri.Enfin, la firme revient sur son plan, un abonnement complet qui regroupe de manière transparente la gestion des appareils, l'assistance 24h/24 et 7j/7 et le stockage dans le cloud) ainsi quesur iPhone, un moyen simple et sécurisé d'accepter des paiements sans contact.