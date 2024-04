Une majorité numérique à 15 ans en Europe ! Est-ce vraiment possible ?

Une majorité numérique

LA MAJORITÉ NUMÉRIQUE en France, utopique ?

Comme en 2017, c'est devantque le chef de l'état a prononcé son discours sur l’Europe marquant sa volonté de voir une Union européenneVoeu pieux ou concept irréalisable, le message n'est pas nouveau.. Malgré cela, Emmanuel Macron -fervent défenseur de l’ordre public numérique - souhaite étendre l'esprit de cette loi à toute l’Europe afin de protéger aux mieux les adolescents européens.: tout d'abord le système de régulation anglo-saxon, puis celui de la Chine qui prône un contrôle accru. Aussi, un. Cet ordre démocratique devra être transparent et loyal, reposant sur le débat.Aussi, face à un espace qui n’est ni régulé ni modéré, il souhaite. Pour le Président, la cause est entendue,. Ce chiffre n'a pas été choisi au hasard, car il correspond à peu près à l'âge où on entre au lycée et auquel on peut consentir seul au traitement de ses données personnelles.: copie obligatoire de la carte d'identité des mineurs et/ou de celle des parents ? conditions de transfert et de stockage ? QR code ? Autres système à définir (lequel ?) ?Sur ce point, le régulateur du numérique a lancé une consultation sur un projet de référentiel, la solution retenue passant par la vérification via la carte bancaire. Mais cette solution a des limites, car les mineurs peuvent avoir une CB dans certaines conditions.