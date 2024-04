La CNIL a enregistré un nombre record de plaintes en 2023

Des plaintes en hausse croissante !

La publication de son rapport d’activité permet à la CNIL de rendre compte de ses actions au regard de ses quatre grandes missions : informer et protéger le grand public, accompagner et conseiller les professionnels et les pouvoirs publics, anticiper et innover pour construire le numérique de demain, et enfin contrôler et sanctionner les manquements au règlement général sur la protection des données et à la loi.

Même si les entreprises, administrations, collectivités et autres organismes sont de plus en plus sensibilisés et ../.. protégés, les attaques informatiques demeurent nombreuses

excessivement intrusif

En effet,, l’année des 5 ans de mise en œuvre du RGPD, qui a été marquée par un nombre record de plaintes reçues et une politique d’accompagnement entièrement repensée.Ainsi on apprend que l'autorité a reçu(en hausse de 35% par rapport à 2022) et(+14%), dont plus de la moitié concernait des actes de piratages via rançongiciel ou hameçonnage.Dans le détail, la Cnil avait annoncé en février avoir procédé à, envoyéet prononcé, soit un montant total d'amendes cumulé de plus de 89 millions d'euros (100 millions d'euros en 2022).Parmi les entreprises concernées, Criteo a écopé d'une amende de 40 millions d'euros en juin 2023 en raison de manquements au règlement européen sur les données personnelles. Fin décembre, Amazon France Logistique a reçu une amende 32 millions d'euros d'amende pour un système de surveillance des salariés jugé