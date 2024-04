Deux ex employés d'Apple se lancent dans la cybersécurité !

Des pros de la sécurité

Image Patrick Wardle

besoin d’utiliser de nouvelles technologies pour que cela fonctionne. Ce dont nous avons besoin, c'est d'utiliser les outils disponibles et de les placer au bon endroit .../... Peut-être que d’une certaine manière, nous sommes un peu comme des idéalistes insensés. Nous voulons juste attraper des logiciels malveillants

Dénommée DoubleYou , cette firme vise à. Du côté des fondateurs, ces derniers se présentent comme desavec une connaissance approfondie de tout ce qui touche à la sécurité sur les plateformes de Cupertino.Patrick Wardle -qui se décrit comme- a également travaillé à lades États-Unis entre 2006 et 2008 avant de devenir chercheur indépendant en sécurité spécialisé macOS. Son associé, Mikhail Sosonkin a travaillé au sein de l'équipe de sécurité d'Apple entre 2019 et 2021.. Aussi ont-ils voulu profiter de leurs connaissances des outils et méthodes d'attaques des cybercriminels et les transformer en outils efficaces pour s'en défendre. Ils indiquent d'ailleurs être en mesure de bloquer tous logiciels malveillants, code suspect voire non fiable, logiciels de cryptomonnaies et autres ransomwares.Mikhail Sosonkin indique à ce sujet ne pas avoir