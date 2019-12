VE : la Mustang Mach-E cartonne, 1e Tesla Model 3 chinoise et Mazda se la joue pro-diesel

« plus écolo »

: tout a été pré-vendu ! Et les choix des clients sont assez intéressant :, assurant un kilométrage de plus de 480Km. 55% ont choisi des modèles 4x4 et 30% la version GT, plus sportive. Enfin, le constructeur américain révèle qu'un quart des ventes provient de Californie, l'Etat dans lequel les véhicules électriques (et le réseau de charge) sont le plus développés.En effet, le premier vrai VE du constructeur nippon -la petite MX-30- n'affiche que 200Km d'autonomie et une micro-batterie de 35,5Kw. Sur autoroute, n'espérez donc pas dépasser les 120 à 130Km, voire même plutôt 100 en hiver ! Et parlons pas des capacité de charge : 50kW en courant continu, et seulement 7kW sur une prise en courant alternatif., le constructeur estimant -chiffres à l'appui- qu'un modèle diesel seraitqu'avec une grosse batterie, type Tesla. Mais ces données sont déjà fortement contestées,-d'autant qu'en France, le nucléaire permet par exemple d'avoir une électricité peu carbonnée- et ne comptabilise pas non plus le CO2 produit pour la création et l'acheminement d'essence. A noter également que la production de batterie (et notamment les métaux nécessaires à leur conception) ainsi que leur recyclage s'améliore régulièrement.Enfin,, sortie de la Gigafactory de Shanghai. Cette immense usine a été bâtie en seulement 10 mois, un record ! Et même si la production est encore limitée (quelques dizaines de voitures ont été produites), elle devrait s'accélérer rapidement grâce à une robotisation ultra-moderne. En Europe, la première Gigafactory devrait être construite autour de 2022 en Europe, le site ayant tout juste été retenu par le constructeur près de Berlin.