Faux Positifs : comment Face ID peut-il encore être trompé par des soeurs ?

Même si elles disent le contraire, il y a une certaine ressemblance physique...

« La caméra TrueDepth capture des données faciales précises en projetant et en analysant plus de 30 000 points invisibles, afin de créer une carte de profondeur et de capturer une image infrarouge de votre visage. Une partie du Neural Engine de la puce A11, A12 Bionic, A12X Bionic et A13 Bionic (protégée au sein de la Secure Enclave) transforme la carte de profondeur et l’image infrarouge en une représentation mathématique et compare cette dernière aux données faciales enregistrées. »

C'est le cas de deux sœurs en Angleterre-de 26 et 30 ans- qui arrivent à déverrouiller l' iPhone de l'une et l'autre (en l'espèce un 11 et un XS Pro Max) . Amusées dans un premier temps, Eva et Hanife craignent désormais pour la...D'après Apple , son système de reconnaissance biométrique reste un des plus sûr au monde.Pour autant, lesexistent bel et bien, dont les traits sont moins marqués que les adultes peuvent confondre le système. Dans ce cas, on pourrait dire que la ressemblance ne reposerait pas sur les traits globaux des deux sœurs, mais sur les milliers de points de référence retenus pour les cartographier (l'ossature, la forme du nez, l'écartement des yeux, la coiffure, la forme des sourcils).