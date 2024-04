Mophie dévoile un étui avec batterie intégrée pour l'iPhone 15

Autonomie et protection !

des petites diodes pour voir le niveau

Disponibilité

Comme les précédents étuis Juice Pack de Mophie,. La coque contient en effet une batterie interne de 2 400 mAh pour les iPhone 15 et iPhone 15 Pro , et 3 000 mAh pour l' iPhone 15 Pro Max . Il peut fournir jusqu’à 50% d'autonomie supplémentaire pour la batterie.A l'intérieur, on trouve une prise USB-C -qui va s'adapter directement à celui de l'iPhone- et à l'extérieur, un port USB-C pour charger l'étui mais aussi l'iPhone. Notons que l'iPhone est prioritaire lors de la charge. L'étui est doté deindiquant le niveau actuel de la batterie et son état de charge, ainsi qu'unCôté sécurité, il offrecontre les chutes (soit à peu près 1,82 m, une grande hauteur d'homme).pour prévenir les rayures et les coups sur l'écran ou le bloc photo. En revanche, il va alourdir quelque peu la finesse de votre smartphone. Enfin, notons que Mophie a utilisé unPour le moment, le Mophie Juice Pack est disponible uniquement sur le site du constructeu r pour un