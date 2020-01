"Book of Demons" arrive en bêta sur iPad

iPhone 11 Pro 1159 € L'iPhone 11 Pro prends la suite de l'iPhone XS, mais apporte quelques nouveautés intéressantes en photo/vidéo (voir nos tests/vidéos). Il ne sera pas mis à jour avant septembre 2020... avec l'arrivée de la 5G !

iPhone 8 539 € L'iPhone 8 a été commercialisé le 22 septembre 2017 mais reste tout à fait suffisant en 2019/2020 pour un tarif plutôt serré. Il a de bonnes capacités vidéos (surtout en version Plus) et se montre encore très bon en photo. L'iPhone XR reste néanmoins une meilleure alternative, avec son écran bord à bord et Face ID.

iPhone XR 709 € L'iPhone XR est une version "d'entrée de gamme" de l'iPhone Xs, maintenue au catalogue par Apple en 2019/2020, avec un écran un peu plus grand (6,1") mais LCD (pas OLED), avec un simple capteur photo et sans 3D Touch. Ce modèle est intéressant pour ceux qui ne veulent pas trop dépenser mais profiter des dernières innovations tout en ayant un appareil durable dans le temps. Son successeur (l'iPhone 11) offre un grand angle et une puce plus rapide, mais se montre un peu plus cher.

iPhone 11 809 € L'iPhone 11 prends la suite de l'iPhone XR, mais apporte quelques nouveautés intéressantes en photo/vidéo (voir nos tests/vidéos). Il ne sera pas mis à jour avant septembre 2020... avec l'arrivée de la 5G !

iPod touch 249 € Après une petite mise à jour en juillet 2015 (même processeur que l'iPhone 6 et un capteur de 8MP), Apple a enfin daigné mettre à jour son baladeur en 2019. Mais les nouveautés sont maigres : processeur A10 (iPhone 7) et 256Go de stockage au maximum. Pour le reste, rien ne change, sauf le prix, qui prend 20€ en entrée de gamme et qui atteint les 469€ pour le haut de gamme ! Assez décevant pour un produit dont le design et les caractéristiques nous ramènent presque 4 ans en arrière...

iPad (2019) 379 € L'iPad 7 (2019) est un nouveau modèle de 10,2", toujours pensé pour l'éducation et prenant en charge l'Apple Pencil (v1). Il n'offre que 32Go de stockage de base, 128Go en option (conseillé). Une bonne tablette pour un prix raisonnable, mais attention, le stylet n'est pas fourni ! N'apportant pas grand chose de + que l'iPad 6 (vendu 299€ sur le Refurb), réfléchissez bien ! Il devrait également arriver dans la boutique des produits reconditionnés d'ici quelques mois.

iPad mini 5 459 € L'iPad mini 5 a été mis à jour en mars 2019 avec un processeur A12 et des capacités de dessin. Mais avec un tarif élevé sans nouveau design, ni fonctions "pro" (le capteur photo n'est pas génial), difficile de vous le conseiller...

iPad Air 3 569 € L'iPad Air fait son grand retour en 2019, avec une tablette plus haut de gamme : processeur A12 et capacités de dessins. Mais pour le reste, l'iPad Pro 10,5" qu'il remplace fait mieux en photo/vidéo et en dessin (120Hz). Cette tablette reste donc un peu chère... Attendez qu'elle débarque sur le Refurb !

iPad Pro 2018 899 € Les iPad Pro ont été mis à jour le 30 octobre 2018 avec un écran bord à bord (sans bouton principal). Les prix sont nettement plus élevés mais les anciens modèles restent au catalogues (et sur le Refurb). Une nouvelle version sortira sans doute début 2020.

Apple Watch Series 5 449 € L'Apple Watch Series 5 reprend toutes les fonctions de la Series 4 comme l'ECG, le grand écran, la détection de chutes et la 4G. Mais l'écran est enfin allumé en permanence et la montre intègre une boussole ! Si vous avez une S4, gardez-là encore un peu, l'upgrade ne vaut pas le coup. Venant d'un modèle précédent, cette version s'avère nettement plus intéressante : plus rapide, écran plus grand et fonctionnalités liées à la santé.