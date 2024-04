Pas de dalle mini-LED pour l'iPad Air 6 ?

Mini-LED ou pas mini-LED ?

Surprise ! Le prochain iPad Air de 12,9 pouces dispose d'un écran Mini-LED. Cela permettra d'écouler les panneaux restants de l'iPad Pro Mini-LED de 12,9 pouces

LET LOOSE !

Let Loose

Le point sur les rumeurs !

Un grand iPad Air

En revanche il faudrait s’attendre àd’ici la fin de l’année.La semaine dernière, il avait écrit le contraire sur son fil privé de X (ex-Twitter) :Pour lui, cette absence semble finalement logique, car cette technologie d'écran est encore trop coûteuse pour être intégrée à l'iPad : le prix serait alors trop élevé et les différences avec les modèles Pro seraient moins justifiées. Mais il évoqueRappelons que, ainsi que d'afficher des contenus en HDR. Pour le moment, seul l'iPad Pro M2 12,9" en est doté, mais il était également question d'étendre cette technologie aux deux iPad Pro 2024 !Beaucoup l'attendaient, c'est désormais officiel.L'illustration comprenant un dessin d'une pomme colorée et un Apple Pencil est assez explicite et permet d'imaginer sans trop de risque de se tromper que nous aurons droit à la présentation des nouveaux iPad Pro et iPad Air et, peut-être, d'un nouvel Apple Pencil.Il s'agira d'un, comme Apple en a pris l'habitude depuis la pandémie, qui sera donc diffusé sur plusieurs plateformes, dont le site officiel d'Apple, YouTube, ou encore l'Apple TV. Vous pourrez bien entendu compter sur nous pour suivre en direct la keynote et pour détailler les annonces dans la foulée.Ces dernières semaines, on parle beaucoup de la taille de. A priori, Apple travaillerait sur deux nouvelles versions portant les noms de code J507 et J537., avec une dalle de 12,9 pouces (soit 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm).L'iPad Air 6 devrait bénéficier d’une, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Côté design, il n’y aurait pas de grandes nouveautés hormis, ce qui semble être corroborés par ces fichiers CAD publié récemment par le siteLes rendus montrent une apparence globale très similaire à l'iPad Air de quatrième et de cinquième génération, ils sont toutefois plus grand en raison de l’augmentation de la taille de l’écran. La différence la plus importante est