L'iPad Air 6 12,9" récupérerait l'écran mini-LED de l'iPad Pro M2

Un iPad Air 6 12,6" MiniLED !

Surprise ! Le prochain iPad Air de 12,9 pouces dispose d'un écran Mini-LED. Cela permettra d'écouler les panneaux restants de l'iPad Pro Mini-LED de 12,9 pouces

Sur son fil privé de X (ex-Twitter), il estime en effet que. Le petit iPad Air resterait avec un écran LCD rétroéclairé.Rappelons que le mini-LED est capable d'offrir une luminosité plus élevée (jusqu'à 1600 nits) et des noirs plus profonds, ainsi que d'afficher des contenus en HDR. Pour le moment,et il est également d'étendre cette technologie aux deux iPad Pro 2024 !A priori, Apple travaillerait sur deux nouvelles versions portant les noms de code J507 et J537. L'un conserverait les dimensions de l'iPad Air actuel, l'autre aurait un écran plus grand, avec une dalle de 12,9 pouces (soit 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm).