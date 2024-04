Les révélations d'iPadOS 17.5 sur l'iPad Pro M3 et l'iPad Air 6

Image créée avec Copilot

Des indices dans la bêta 2 d'iPadOS 17.5

Etat de santé de batterie (iOS 17.4 / iPhone 15 Pro)

Apple Pencil V4

squeeze

Les autres révélations d'iPadOS 17.5

Quels iPad et accessoires à attendre ?

Cette mention / fonctionnalité n'est pas disponible sur l'iPad Pro M2 et il est possible qu'elle soit limitée aux nouveaux iPad prévus pour mai. Cela pourrait être logique, puisqu'Apple a fait de même pour l'iPhone : seule la gamme des iPhone 15 dispose de ce menu Santé de la batterie apparu avec iOS 17.4.: l'état de santé général, la capacité maximale restante, le nombre de cycles de charge, la date de fabrication et la date de première utilisation de la tablette.On trouve également des mentions relatives à un, ainsi qu'à ce nouveau geste de pression latérale, déjà cachée dans la première beta d'iPadOS 17.5 Celui-ci dénomméen vo (presser, serrer pour nous en fonction du contexte) pourrait être utilisé pour, telles que l'ajout de formes, de signatures, d'autocollants ou d'un champ de texte. On peut supposer qu’il sera déclenché en pressant une zone sur le corps du stylet.Une précédente bêta d'iPadOS avait introduit. Cette dernière est utilisée pour développer des applications compatibles avec l'Apple Pencil.Nos confrères américains deont déjà fouillé le code de la version bêta d'iPadOS 17.5, qui a été proposée aux développeurs enregistrés la semaine dernière.En effet,Apparemment il s'agirait des iPad Pro de nouvelle génération. Ce dernier devrait être disponible en deux tailles différentes avec des options Wi-Fi et cellulaire (soit quatre références hors variation de stockage).. Cette technologie lui conférerait une luminosité accrue, un rapport de contraste plus élevé, une plus grande précision des couleurs et enfin une baisse de la consommation par rapport aux modèles LCD.En effet, l'écran OLED -qui possède moins de couches que l'écran LCD- sera donc naturellement moins épais.L'un des changements commun à l'iPad Air et l'iPad Pro devrait être, ce qui est plus logique pour les appels. De même, il serait aussi questionEn revanche, le déplacement de la caméra pourrait avoir une autre conséquence.Par conséquent, on ne sait pas trop si cette fonctionnalité pourrait rester ainsi ou pas.Parmi les autres rumeurs, on note aussi un, avec un trackpad plus grand et un boîtier supérieur en aluminium. Ce dernier permettrait encore plus de transformer l'iPad Pro en un Mac tactile à part entière, mais pour cela,Après plus de cinq ans sans mise à jour,. Il faut dire qu'on ne peut pas vraiment parler de 3e génération avecLe stylet pourrait avoir des mines interchangeables, êtrePour le moment, on ne sait paspour une recherche précise ou si la mise en œuvre affichera simplement le dernier emplacement connu sur la carte.. A priori, Apple travaillerait sur deux nouvelles versions portant les noms de code J507 et J537., avec une dalle de 12,9 pouces (soit 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm).L'iPad Air 6 devrait bénéficier d’une, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Côté design, il n’y aurait pas de grandes nouveautés hormis, ce qui semble être corroborés par ces fichiers CAD publié récemment par le siteLes rendus montrent une apparence globale très similaire à l'iPad Air de quatrième et de cinquième génération, ils sont toutefois plus grand en raison de l’augmentation de la taille de l’écran. La différence la plus importante est