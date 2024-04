Qu'attendre du nouvel Apple Pencil ?

Tim Cook vend la mèche !

D'ailleurs avec l'annonce du spécial event du 7 mai, Tim Cook n'a pas fait de mystère en postant sur X (ex-Twitter)Cet instrument devrait. Cela devrait permettre aux utilisateurs de trouver facilement leur Apple Pencil perdu, de la même manière que pour les AirPods et les AirTags. Pour le moment, on ne sait paspour une recherche précise ou si la mise en œuvre affichera simplement le dernier emplacement connu sur la carte.Une autre rumeur est apparue récemment concernant les embouts de l'Apple Pencil 3. Ce dernier pourrait être, permettant d'utiliser différentes mines interchangeables et de les permuter plus rapidement.Comme le fait Wacom (et d'autres marques concurrentes), ces dernières permettraient de modifier encore plus la pression ou le type de traits.....! Ou de mines colorés comme on peut déjà les trouver sur internet.Ce dernier dénomméen vo (presser, serrer pour nous en fonction du contexte) pourrait être utilisé pour des actions rapides, telles que l'ajout de formes, de signatures, d'autocollants ou d'un champ de texte. On peut supposer qu’il sera déclenché en pressant une zone sur le corps du stylet.Pour rappel, l'Apple Pencil 2 prend en charge le double-tap pour basculer entre différents outils dans certaines applications. En revanche, il ne possède pas de capteurs de pression sur sa surface -uniquement sur la pointe.D'ailleurs, la dernière bêta introduit. Précisons que cette dernière est utilisée pour développer des applications compatibles avec l'Apple Pencil.D’après Mark Gurman, il faut aussi s’attendre à. Là encore, il est question que cet accessoire propose une nouvelle connectique inédite qui pourrait également passer par cette même API.Un autre brevet -dénommé- a été publié récemment par l'USPTO. Et par, il faut entendre une. Actuellement, il en existe en plastique coloré (comme la photo ci dessous) pour assurer un meilleur grip, mais cet accessoire n'offre pas de caractéristiques techniques particulières.Dans ses laboratoires, Apple étudie des variantes élaborées de ce manchon, quiou seraient. D'après les descriptions, les capteurs de pression permettraient au stylet de retranscrire les forces exercées depuis le manche vers la pointe. Ils pourraient même embarquer uneau cas où !Dans un brevet (n° 11893171 ) dénommé, on trouve en effet l'existence de Mac portables prenant en charge l'Apple Pencil avec des illustrations peu équivoques.Mais Apple se veut très laconique dans son document, se cantonnant à des descriptions purement techniques. S’il est la suite de quelques brevetsdéjà vus dans le passé, comme ici , Apple continue de réfléchir à des déclinaisons possibles de son stylet et en faire, pourquoi pas, le point de liaison indispensable entre ses utilisateurs et ses produits tactiles.