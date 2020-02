Huawei dévoile ses Mate XS, MatePad Pro et Sound X (avec un petit d'air d'Apple)

Plusieurs mois après une présentation en Chine,. Avec un design assez particulier et compatible 5G, ce smartphone pliable n'est pas le premier du fabricant.Le Chinois était précurseur dans ce domaine en sortant le Mate X, l'année dernière. Mais celui-ci n’avaitet retardé plusieurs fois (comme Samsung et son Galaxy Fold).Le Mate XS est donc doté d'unqui pourra être plié ou déplié pour être utilisé soit comme un smartphone, soit comme une tablette. Dépliée, la dalle offre unes, qui deviendra un écran de 6,38 ou de 6,6 pouces une fois repliée.Il embarque un processeur, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage (support des cartes Huawei NM). Il est également pourvu de quelques fonctions qui ne sont pas sans rappeler iPadOS avec notamment un modeCoté photo, on trouve un: 40 Mpx (objectif grand angle, ouverture f/1.8) + 16 Mpx (objectif ultra grand angle, ouverture f/2.2) + 8 Mpx (objectif de longue focale, ouverture f/2.4 et stabilisation d'image optique), et d’une caméra temps-de-vol.Au niveau de la sécurité,. Le smartphone dispose enfin d'une batterie de 4500 mAh (avec port USB-C évidemment).Les premières photos avaient fuité en novembre dernier et déjà l'air de famille était difficile à nier.. Il possède même un Apple Pencil , enfin un stylet magnétique qui se pose sur le dessus.La tablette dispose d'uneen 2 560x1 600, avec une luminosité maximum de 540 nits, un processeur Kirin 990 (épaulé par 6 ou 8 Go de RAM) et une batterie de 7 250 mAh. Le périphérique proposera la recharge sans fil et débuterait aux alentours de 430 euros. Une seconde version avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, un clavier et un stylet sera disponible pour environ 650 euros.Enfin, Huawei prévoit de lancer, après une sortie limitée à la Chine pour cet automne. Rappelons que le Chinois s'est associé au Françaispour élaborer cette dernière. Elle devrait contrôler l'écosystème d'appareils connectés HiLink de la firme, et disposer également de l'assistant virtuel maison Xiaoyi.Laavec deux haut-parleurs de grave et six tweeter disposés en corolle (comme pour le HomePod ). L'appareil pourrait diffuser du s, et bénéficierait de la technologie SAM de Devialet, ainsi que de l'opposition des haut-parleurs permettant de