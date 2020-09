Prise en main des nouveautés Corsair/Elgato : Dock Thunderbolt 3 TBT100 et Ring Light

Corsair TBT100

Elgato Ring Light

Nous l'avions déjà évoqué lors d'un précédent comparatif , les docks Thunderbolt 3, et leurs cousins moins musclés en USB-C,. En effet, de nombreux périphériques -- ne disposent pas encore de cette norme., afin d'être certain de pouvoir faire face à toutes les éventualités.. En sus, ils dispensent à l'aide d'un unique câble l'énergie nécessaire au fonctionnement,. Nombreux sont les utilisateurs, même professionnels, à ne plus posséder qu'une machine portable,, avec écrans et périphériques constamment connectés, nécessitant la connexion du seul câble Thunderbolt 3. Bien entendu, les iMac Pro Mac mini et Mac Pro peuvent aussi profiter du surplus de ports offerts par ces solutions.Le premier dock Thunderbolt 3 de Corsair est livré avec. Le fabricant a soigné la présentation avec un boitier en aluminium légèrement plus foncé que le gris sidéral d'Apple.En façade, le TBT100 dispose d', d'un port audio combo en mini jack 3,5mm et d'un bouton Power.Au dos, on trouvera, un port USB-C 10 Gb/s, un port Ethernet Gigabit, deux ports USB-A à 5 Gb/s, un port Kensigton et un port Thunderbolt 3 pour connecter la machine hôte. Contrairement à certains concurrents, le dock ne propose pas de second port Thunderbolt 3, et les ports USB-C ne supportent pas le DisplayPort Alt Mode (il faudra donc utiliser les ports HDMI pour l'affichage)., mais trop juste pour un MacBook Pro 16" lancé au galop. Dans les faits, il a été suffisant pour maintenir notre MacBook Pro 16" tant que l'on n'exploite pas à 100% et simultanément le CPU et le GPU de la machine. Le TBT100 de Corsair est d'ores et déjà disponible à 299,90 euros (avec de premières livraisons dès le 28 septembre).Avec le Ring Light, le fabricant vient épaissirLa boite contient-une pour l'anneau lumineux et une avec pas de vis 1/4 de pouce pour l'appareil photo/smartphone ( 2 kg max) à fixer en son centre- l'anneau LED de 44 centimètres de diamètre et une alimentation.La pince de la fixation est robuste et permettra un maintien satisfaisant pendant les prises de vues. Le Ring Light embarque (comme les Key Light et Key Light Air)par pas de 200K.Il sera possible de faire varier les paramètres d'éclairages (luminosité et température) manuellement via les deux boutons ou, Android et PC. Le tout est également compatible avec le Multi Mount et la pratique gamme Stream Deck de la firme.. Le constructeur propose également sur son site officiel la pince pour smartphone Phone Grip à 14,99 euros